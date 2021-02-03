أحمد سامي: هدفي تجميع النقاط.. ولا أعرف كيف يحتل الإسماعيلي ذلك المركز في الدوري

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 22:33

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - سموحة - بيراميدز

كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة أن اهتمامه بتجميع النقاط أكبر من مركز الفريق.

ونجح سموحة في التغلب على الإسماعيلي بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة العاشرة.

وقال سامي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لا أهتم بمركز الفريق بقدر الاهتمام بتجميع نقاط".

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وتابع "ذلك يجعلني أعمل بشكل مريح وأعصاب هادئة".

ورفع سموحة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع ولديه مباراة مؤجلة وبفارق 3 نقاط فقط عن المركز الثالث.

وكشف المدير الفني لسموحة "لاعبو الوسط والهجوم في الإسماعيلي مميزون للغاية، لكن يعيبهم الاندفاع سعيا للفوز في ظل الضغوط التي يمر بها النادي".

وشدد "لا أعرف كيف يحتل الإسماعيلي هذا المركز في الدوري، إنهم فريق جيد جدا، ويحتاج فقط لفوزين متتاليين وسيكون للفريق شأن آخر".

وعن تألق مصطفى فتحي قال: "أشكره على التزامه في التدريبات، وعندما تم توظيفه في مركز رأس الحربة تسبب في ركلة جزاء بفضل سرعته في الهجمة المرتدة".

واختتم تصريحاته "كنا نلاعب فريقا كبيرا على أرضه، وطالبت اللاعبين بعدم الاندفاع مثلهم وركزنا على المساحات خلف المدافعين".

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