لم يحقق الفوز في 2021.. الإسماعيلي يخسر أمام سموحة ويتأزم موقفه

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 21:25

كتب : FilGoal

سموحة

لم يذق الإسماعيلي طعم الانتصار منذ بداية العام الحالي، وخسر هذه المرة أمام سموحة في الدوري المصري.

وخطف سموحة نقاط المباراة بعد الفوز على الدراويش بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

تأزم موقف الإسماعيلي بعد تجمد رصيده عند 8 نقاط من 10 مباريات في المركز السادس عشر وهو أحد المراكز المؤدية للهبوط.

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بينما سموحة رفع رصيده إلى 15 نقطة من 10 مباريات في المركز الثامن وأفضلية فارق الأهداف لكل من بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وشهد الشوط الأول سيطرة من الإسماعيلي على الكرة ولكن دون أي خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 38 نجح عبد الكبير الوادي في استغلال خطأ قاتل بين محمد بيومي ومحمد صبحي ليسجل هدف أول للفريق السكندري.

شارك شكري نجيب مع بداية الشوط الثاني بدلا من أري بابل وتوالت هجمات الإسماعيلي على مرمى سموحة لكن دون إدراك التعادل.

سدد محمود دونجا تسديدة قوية في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني ولكن خارج المرمى، قبل أن يسدد الشامي كرة أخرى بعد دقيقتين ولكن في شباك سموحة من الخارج.

وفي الدقيقة 57 سدد شكري نجيب الكرة بطريقة رائعة ولكن تألق الهاني سليمان وأنقذ مرماه من هدف محقق.

سيطر الإسماعيلي على الشوط الثاني بينما اعتمد سموحة على الهجمات المرتدة ولم تتغير النتيجة إلى أن حصل الفريق السكندري على ركلة جزاء في الدقيقة 90 من هجمة مرتدة لمصطفى فتحي.

ورفع مصطفى فتحي رصيده إلى 3 أهداف من ثلاث مباريات خاضهم مع فريق سموحة.

ولعب الإسماعيلي في العام الجاري ست مباريات ولم ينجح في تحقيق الفوز في أي منهم بينهم خمسة لقاءات في الدوري المصري ومباراة بالبطولة العربية للأندية.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام إنبي يوم الإثنين المقبل، بينما يواجه الإسماعيلي فريق الاتحاد يوم 12 من شهر فبراير الجاري.

الدوري المصري الإسماعيلي سموحة
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