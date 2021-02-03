مونديال الأندية - طاهر: فوجئت باستقبال جماهير الأهلي في قطر.. ومستعدون جيدا للدحيل

أعرب طاهر محمد طاهر مهاجم الأهلي عن شعوره بالسعادة الكبيرة بعد الاستقبال الرائع الذي وجده فريقه من الجماهير الحمراء فور الوصول لقطر.

وقال طاهر عبر قناة الأهلي: "كنت دائما ما أشاهد الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية، وكنت أتمنى أن أكون مع الفريق، ولهذا وجودي هنا شرف كبير لي".

وأكمل "نعمل كمجموعة لأن الفوز يأتي بتعاون الجميع، وهدفي الأساسي هو تحقيق المزيد من البطولات مع الأهلي بمساعدة زملائي".

وواصل "هدفنا تقديم مستوى مميز أمام الدحيل وتحقيق الانتصار من أجل الجماهير والنادي".

وأشار "عندما وصلنا إلى قطر وشاهدت جماهير الأهلي فوجئت بهذه الأعداد الكبيرة، لكن محمد هاني أكد لي أن هذا العدد ليس بالكبير لأن الكثير من الجماهير لم يستطع القدوم".

وشدد "لا نركز سوى في مواجهة الدحيل ونستعد جيدا لهذه المباراة ودرسنا نقاط قوة وضعف الفريق القطري".

واستمر في تصريحاته "في الماضي كنت أشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية وأنا في المدرسة عبر الهاتف المحمول، الآن أنا لاعبا مع الفريق".

وأتم تصريحاته "نركز بقوة الآن على مشاركتنا في مونديال الأندية فقط".

ويلعب الأهلي ضد الدحيل القطري غدا الخميس، في افتتاح كأس العالم للأندية قطر 2020.