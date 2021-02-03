مران الأهلي - مشاركة بدر بانون قبل مواجهة الدحيل

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 21:01

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

بدر بانون - الأهلي وبيراميدز

شارك بدر بانون مدافع الأهلي في المران الختامي للفريق استعدادا لمواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية.

بدر بانون

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن اللاعب شارك بشكل طبيعي وبات جاهزا لمواجهة الدحيل وقرار مشاركته في يد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

واختتم فريق الأهلي تدريباته على ملعب المدينة التعليمية استعدادا لانطلاق كأس العالم للأندية في الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري في قطر.

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وكان بدر بانون قد تعرض لكدمة خفيفة في مران أمس الثلاثاء وتسببت في عدم استكماله للمران.

وحرص موسيماني على الاطمئنان على حالة اللاعب في مران اليوم استعدادا لمواجهة الخميس.

ويلعب الأهلي بطل إفريقيا أمام الدحيل بطل الدوري القطري في السابعة والنصف من مساء الخميس.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وكان أفضل مراكز الفريق هي الميدالية البرونزية.

الأهلي بدر بانون
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