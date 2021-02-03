انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0) - (2) سموحة.. نهاية المباراة

يستضيف الإسماعيلي فريق سموحة ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات، بينما سموحة في المركز التاسع برصيد 12 نقطة بنفس عدد المباريات.

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نهاية المباراة

ق92 جوووول مصطفى فتحي يسجل من ركلة جزاء

ق90 هجمة مرتدة من مصطفى فتحي يتحصل بسببها على ركلة جزاء

ق57 البديل شكري نجيب يسدد بطريقة رائعة لكن الهاني سليمان ينقذ هدفا محققا

ق50 تسديدة من محمد الشامي لكن في شباك سموحة من الخارج

ق48 تسديدة قوية من دونجا لكن خارج مرمى سموحة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 جوووول عبد الكبير الوادي يستغل الخطأ القاتل من محمد صبحي ويفتتح التسجيل لسموحة

ق15 التعادل السلبي مستمر ولا خطورة على المرميين

انطلاق المباراة