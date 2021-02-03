حسام عاشور: أتمنى أن يفوز الأهلي بمونديال الأندية

يتمنى حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري الحالي وقائد الأهلي السابق أن يفوز المارد الأحمر بلقب كأس العالم للأندية.

وقال عاشور عبر قناة "أون تايم سبورتس" تعليقا على مشاركة الأهلي في المونديال: "أتمنى التوفيق للأهلي فهذا هو النادي الذي أشجعه".

وواصل "أتمنى أن يفوز غدا وأن يصل لأبعد مدى في البطولة وأن يتوج بها في النهاية".

وأردف "أنا أثق في كل اللاعبين وعلى تواصل معهم".

ويفتتح الأهلي مشواره في مونديال الأندية غدا الخميس بلقاء الدحيل القطري على أن يلتقي الفائز مع بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وعن فوز الاتحاد على مصر المقاصة برباعية دون رد اليوم الأربعاء في لقاء مؤجل من تاسع جولات الدوري قال: "عانينا من ظروف صعبة بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا ولكننا الآن عدنا بشكل جيد".

وأتم عاشور "حسام حسن مدرب الفريق قال لنا رغم التقدم عليكم مواصلة الضغط والسيطرة على الملعب وكل شيء كان جيدا".