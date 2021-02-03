التعادل يحسم مواجهة طلائع الجيش والمقاولون

حسم التعادل الإيجابي مواجهة طلائع الجيش والمقاولون في الدوري المصري، ليعطل كل منهما الآخر في سباق الترتيب.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وافتتح أحمد سمير التسجيل لطلائع الجيش من ركلة جزاء في الدقيقة 34 ليرفع رصيده 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

ونجح أحمد داوودا في إدراك التعادل للمقاولون العرب قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47.

وحاول الفريقان في الشوط الثاني من خطف نقاط المباراة كاملة لكن حسم التعادل المواجهة في النهاية.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من 11 مباراة.

ويلعب طلائع الجيش مباراته المقبلة أمام بيراميدز يوم السبت، بينما يواجه المقاولون العرب فريق المصري في نفس اليوم.