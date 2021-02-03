مونديال الأندية – مؤتمر المعز علي: سنقاتل بقوة ضد الأهلي.. هدفنا الوصول لأبعد مدى

أبدى المعز علي عبد الله مهاجم الدحيل القطري استعداد فريقه لخوض منافسات كأس العالم للأندية والبداية بمواجهة الأهلي.

ويواجه الدحيل منافسه الأهلي غدا الخميس في افتتاح مبارياتهما في كأس العالم للأندية 2020 في ملعب المدينة التعليمية.

وتحدث المعز علي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء قائلا: "هذه أول مرة نشارك في كأس العالم للأندية، ونحن معتادون اللعب على ملعب نعرفه جيدا ونتمنى تقديم بطولة تليق باسم النادي وجماهيره".

وعن هل يفكر في الحصول على لقب هداف البطولة قال: "سنخوض البطولة بجدية ولن أفكر في إمكانية الحصول على لقب الهداف".

وأكمل مهاجم منتخب قطر "هدفنا الوصول لأبعد مدى في البطولة، نحن جاهزون للتحدي، استطعت التسجيل فهذا جيد وإن لم أسجل فأهم شيء أساعد الفريق على الفوز".

وأتم "أعد الجمهور القطري بقتالنا بقوة ضد الأهلي وأتمنى أن نحقق الفوز".