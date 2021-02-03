مونديال الأندية - مؤتمر لموشي: معلول وخط وسط الأهلي أقوياء.. وهكذا سأحاول إيقاف خطورته

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 18:51

كتب : رامي جمال

صبري لموشي - الدحيل

أشاد صبري لموشي المدير الفني للدحيل القطري بعلي معلول الظهير الأيسر للأهلي وخط وسط المارد الأحمر كذلك مؤكدا إنه يضم العديد من اللاعبين المميزين وذلك قبل لقاء الفريقين.

ويواجه الدحيل منافسه الأهلي غدا الخميس في افتتاح مبارياتهما في كأس العالم للأندية 2020 في ملعب المدينة التعليمية.

وقال صبري لموشي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء: "نسعى لتقديم أفضل ما لدينا ضد فريق صعب جدا مثل الأهلي، والمباراة ستكون صعبة جدا".

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وواصل "الأهلي من الواضح إنه فريق قوي جدا وله نجاحات كبيرة في إفريقيا ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين، نعرف قيمته جيدا".

وعن تواجد الكثير من جماهير الأهلي في ملعب اللقاء قال مدرب الدحيل: "كنا نعرف ذلك منذ البداية ونعرف أن هناك الكثير من المصريين في قطر هنا وأن الأهلي سيكون له جمهور أكثر منا".

وشدد "أفضل ذلك على أن يكون الملعب خاليا من الجماهير، هو تحد كبير في مسابقة استثنائية وسنحاول الصمود أمام الأهلي ونجد الحلول أمامه وستكون مباراة رائعة".

وعن مفاتيح خطورة الأهلي قال لموشي: أعرف الأهلي الآن بشكل أكبر، لكنني لن أجاوب وأقول ما أفكر فيه".

قبل أن يستدرك "ما سأقوله إن الظهيرين وخاصة علي معلول يجيد الركلات الثابتة، وفي وسط الملعب هناك الكثير من اللاعبين الممتازين، وهو فريق لا يستسلم أبدا، نعرف أن بإمكان الأهلي وضعنا في مواقف صعبة".

وأتم صبري لموشي حديثه "لذا سأحاول الضغط قدر الإمكان عليهم وأن يكون نسق المباراة مرتفعا حتى نجد إجابات على المشاكل التي قد نواجهها ونستخدم مميزاتنا ضدهم".

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