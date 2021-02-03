المباراة الرابعة على التوالي دون فوز.. بيراميدز يخسر أمام إنبي ويتراجع في الترتيب

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 18:53

كتب : FilGoal

احتفال إنبي بهدف رامي صبري في بيراميدز

فشل فريق بيراميدز في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في مسابقة الدوري، بعد الخسارة أمام إنبي.

وحول إنبي تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري.

رفع إنبي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس من 9 مباريات ولديه مباراتين مؤجلتين أمام الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري، أما بيراميدز فتجمد رصيده عند 15 نقطة من 11 مباراة خاضهم وتراجع للمركز السادس مؤقتا قبل استكمال مباريات الجولة الحادية عشر.

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وافتتح محمود وادي التسجيل في الدقيقة السابعة لبيراميدز بعد تسديدة صاروخية على يمين محمود جاد حارس مرمى إنبي.

وقبل نهاية الشوط الأول تم احتساب ركلة جزاء لإنبي في الدقيقة 42 بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد ضد عمر جابر، وسجل رامي صبري التعادل من ركلة جزاء على يمين شريف إكرامي في الدقيقة 45.

وفي الوقت بدل الضائع نجح جون إيبوكا مهاجم إنبي في خطف التقدم بهدف ثاني قبل ثواني من نهاية الشوط.

ومع انطلاق الشوط الثاني نجح دينوبيتر جودي في إضافة الهدف الثالث لإنبي، قبل أن يقلص دييجو رولان الوافد الجديد النتيجة بهدف ثاني لبيراميدز بعد خطأ دفاعي.

وبذلك يكون بيراميدز قد فشل في تحقيق سوى فوز وحيد في أخر سبع مباريات بالدوري، وكان ذلك على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما تعادل بيراميدز في خمس مباريات وخسر ضد إنبي في أخر سبع مواجهات للفريق في الدوري المصري.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش يوم السبت، بينما إنبي يواجه سموحة يوم الإثنين.

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