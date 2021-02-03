مونديال الأندية - الأهلي يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل لقاء الدحيل

أعلن أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي سلبية المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق الأول استعدادا للقاء الدحيل القطري.

ويواجه الأهلي منافسه الدحيل غدا الخميس في افتتاح مبارياته في كأس العالم للأندية 2020.

وستقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الفائز من المباراة سيلتقي مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية.

وتقام البطولة بنظام الفقاعة حيث تقيم بعثة الأهلي في فندق خاص ولا يسمح لأي شخص بالخروج أو الدخول إليه تجنبا لانتشار فيروس كورونا.