مونديال الأندية - مؤتمر موسيماني: سنقدم أفضل ما لدينا أمام الدحيل.. لم نأت إلى هنا للنزهة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 18:03

كتب : FilGoal

الأهلي - كأس العالم للأندية - موسيماني

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على صعوبة مواجهة الدحيل في افتتاح مونديال الأندية، نظرا لقوة الفريق القطري.

ويلعب الأهلي ضد الدحيل القطري غدا الخميس، في افتتاح كأس العالم للأندية قطر 2020.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "منذ وصولنا إلى الدوحة لم تتح لنا فرصة للاطلاع على أماكن أخرى، فقط الفندق وملعب التدريب لكن المدينة رائعة جدا ونحن سعداء بالتواجد هنا".

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وأكمل "كل مدرب في البطولة يؤمن بأنه قادرا على الوصول لأبعد نقطة".

وواصل "نؤمن بقدرات فريقنا ونعلم أن المنافسة هنا ستكون على مستوى أعلى بكثير من الدوري المصري وإفريقيا".

وتابع "لدينا فريق جيد والدحيل فريق كبير ولا يمكن التقليل منه على الإطلاق، والطريق لأن يكون سهلا لأن الدحيل لديه عددا من اللاعبين البرازيليين المميزين، وأيضا مهدي بن عطية المدافع الذي كان يلعب مع يوفنتوس الإيطالي".

واستمر في تصريحاته "نحن فزنا بدوري أبطال إفريقيا عن جدارة واستحقاق، وفريقنا لديه عقلية جماعية وسنقدم أفضل ما لدينا وإذا لم يكن ذلك كافيا على الأقل سترى الجماهير أنك قدمت كل شيء".

وأتم تصريحاته "نحن نعلم قوة البطولة ولم نأتي هنا للنزهة فقط".

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