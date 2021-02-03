إبراهيم حسن: حققنا فوزا هاما ضد المقاصة.. والدوري صعب هذا الموسم

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 17:59

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يرى إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الدوري هذا الموسم صعب جدا بسبب قوة جميع الفرق.

وتغلب الاتحاد السكندري على مصر للمقاصة بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة 11 ويتبقى للفريق مباراتين مؤجلتين ضد غزل المحلة وإنبي.

وقال إبراهيم حسن لإذاعة الشباب والرياضة "الدوري صعب جدا هذا الموسم، لا يوجد فريق سهل والكرة ليس لها كبير، الزمالك خسر أمام غزل المحلة".

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وأضاف "من يركز بشكل جيد ويلعب بحماس هو من سيحقق أهدافه، لكن التعالي والإحساس أنك أفضل وستفوز في أي وقت ستكون نتائجه عكسية".

وشدد إبراهيم حسن "من يريد أن يكون البطل يجب ألا يشعر بالثقة إلا عندما يطلق الحكم صافرة النهاية، كرة القدم ليست مضمونة".

وكشف "الفريق الشاطر هو من ينجح في تجميع النقاط، مع احترامي لفريق الجونة لم يخسر سوى مباراة أو اثنين ولكنه يحتل مركزا جيدا بفضل نجاحه في تجميع النقاط".

وأوضح مدير الكرة بالاتحاد السكندري "لدينا 8 لاعبين مصابين بفيروس كورونا، انتظار النتائج يشبه انتظار نتيجة الثانوية العامة، اللاعب الذي يتعافى لا نسمح بمشاركته في التدريبات إلا بعد عمل رسم قلب ويجب أن تنتبه كل الأندية لذلك الأمر".

وبالحديث عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية قال حسن: "الأهلي لديه تاريخ ويشارك للمرة السادسة، الأجيال اختلفت لكن يبقى الأهلي بشخصيته".

وتابع "جماهير عديدة هنا في مصر لا تعرف الكرة القطرية، الأندية القطرية تعتمد على اللاعبين المجنسين والقدرات المالية هناك هائلة".

وشدد إبراهيم حسن "مع احترامي لدولة شقيقة، فالأهلي لن يواجه فريقا قطريا ولكن لاعبين محترفين يتقاضون رواتب قريبة من لاعبي أوروبا".

واختتم تصريحاته "الأهلي سيلعب بحماس وخبرته، المباراة صعبة جدا خاصة أن شخصية اللاعبين في الخليج اختلفت كثيرا عن الماضي".

الدوري المصري الاتحاد السكندري
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