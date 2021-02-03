مونديال الأندية - مؤتمر الشناوي: نشعر بسعادة لأننا سنلعب في حضور جماهيرنا.. كنا ننتظر هذه اللحظة

أعرب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي عن سعادته بالعودة في حضور جماهير فريقه مرة أخرى في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد الدحيل القطري غدا الخميس، في افتتاح كأس العالم للأندية قطر 2020.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هناك التزام كبير من الجميع منذ وصولنا إلى قطر".

وأضاف "فرحة كبيرة لنا بالعودة لخوض المباريات في حضور جماهير الأهلي في ظل الظروف الحالية".

وواصل "سنلعب ضد الدحيل وهو فريق قوي ومحترم وكبير".

وأتم تصريحاته "إن شاء الله نستطيع إسعاد الجماهير وكل اللاعبين في انتظار هذه اللحظة منذ فترة طويلة".