مونديال الأندية - مؤتمر الشناوي: نشعر بسعادة لأننا سنلعب في حضور جماهيرنا.. كنا ننتظر هذه اللحظة
الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 17:50
كتب : FilGoal
أعرب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي عن سعادته بالعودة في حضور جماهير فريقه مرة أخرى في كأس العالم للأندية.
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد الدحيل القطري غدا الخميس، في افتتاح كأس العالم للأندية قطر 2020.
وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هناك التزام كبير من الجميع منذ وصولنا إلى قطر".
وأضاف "فرحة كبيرة لنا بالعودة لخوض المباريات في حضور جماهير الأهلي في ظل الظروف الحالية".
وواصل "سنلعب ضد الدحيل وهو فريق قوي ومحترم وكبير".
وأتم تصريحاته "إن شاء الله نستطيع إسعاد الجماهير وكل اللاعبين في انتظار هذه اللحظة منذ فترة طويلة".