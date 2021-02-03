مران الزمالك – انتظام الجزيري ومروان حمدي.. وعودة أحداد وشيكابالا

خاض الزمالك تدريباته اليومية بشكل اعتيادي اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الاتحاد السكندري الأحد المقبل في الجولة 12 من الدوري.

وشهد المران تدريبات تأهيلية للاعبين الذين خاضوا لقاء غزل المحلة أمس الثلاثاء.

وشهد المران انتظام الوافدين الجديدين سيف الدين الجزيري ومروان حمدي في التدريبات الجماعية ليتأكد جاهزيتهما للقاء الاتحاد.

كما عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" للمران بعد تعافيه من الآلام التي شعر بها في أسفل الظهر.

وشارك حميد أحداد في المران بعدما انتهى من تدريباته التأهيلية للتعافي من إصابة في العضلة الخلفية.

وشهد المران خوض محمد عبد الغني تدريبات تأهيلية رغم الإصابة التي تعرض لها في لقاء المحلة واضطراره للحصول على 13 غرزة بسبب الجرح في رأسه.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب بـ23 نقطة بفارق قطتين عن ملاحقه الأهلي وللأخير لقاء أقل.