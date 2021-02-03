البدري: الأهلي لديه خبرات للتعامل مع مونديال الأندية.. أتمنى أن يصل بعيدا فيه

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 17:08

كتب : FilGoal

حسام البدري - مصر - توجو

يؤمن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن الأهلي لديه ما يكفي من الخبرات للتنافس بقوة في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي للقاء الدحيل القطري غدا الخميس في افتتاح مبارياته في كأس العالم للأندية 2020 المقامة في قطر من 4 لـ11 فبراير الجاري.

وقال البدري في تصريحات صحفية: "الأهلي لديه دوافع قوية تتماشى مع البطولة الأقوى على مستوى الأندية".

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وواصل المدير الفني الأسبق للأهلي "الأهلي لديه خبرات كبيرة في التواجد في تلك البطولة سواء من الناحية الإدارية لوجود محمود الخطيب وخالد مرتجي وخالد الدرندلي وذلك سيساعدا لفريق كثيرا على التنظيم والحذر".

وأكمل "كذلك يوجد بعض اللاعبين الذين شاركوا من قبل في المسابقة مثل وليد سليمان وسعد سمير وسيكون لهما دورا كبيرا مع زملائهما حتى لو لن يشاركا في المباريات".

وتابع البدري "البطولة هامة جدا للأهلي ولقاء الدحيل سيعبر عن اسم النادي إفريقيا وعربيا وأتمنى الفوز ووصول الفريق لأبعد مكان في البطولة".

وأتم البدري حديثه "أعرف إحساس الفوز في تلك البطولات بعدما شاركت مع الأهلي فيها ثلاث مرات سواء كمدرب عام أو مدير فني".

البدري الأهلي كأس العالم للأندية
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