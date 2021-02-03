تقرير: هازارد خضع للفحص الطبي بعد تدريب ريال مدريد

خضع إدين هازارد لاعب ريال مدريد للفحص الطبي بعد نهاية مران فريقه اليوم الأربعاء، بحسب ما إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية.

وأكمل هازارد مران اليوم دون أي مشاكل، لكنه اشتكى بعد نهايته من بعض الآلام ليخضع للفحص الطبي وفقا للإذاعة الإسبانية.

وكان هازارد قد غاب عن تدريب ريال مدريد، أمس الثلاثاء، بحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية دون أن يُعلن الفريق الملكي أسباب الغياب.

وشارك هازارد في 13 مباراة هذا الموسم من 30 مباراة لعبها ريال مدريد هذا الموسم في كل البطولات.

وبدأ هازارد 4 مباريات من أخر 6 لريال مدريد لكنه لم يكمل 90 دقيقة في أي مباراة.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد من تشيلسي في صيف 2019.

ومنذ انتقاله إلى العاصمة الإسبانية، عاني الجناح البلجيكي من كثرة الإصابات ليشارك في 35 مباراة فقط.

وسجل هازارد 4 أهداف وصنع 7 فقط مع ريال مدريد.

وفاز هازارد (30 عاما) بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد في الموسم الماضي.