مباشر في الدوري - الجيش (1) - (1) المقاولون.. إنبي (3) -(2) بيراميدز

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 16:36

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهتي الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

ويستضيف طلائع الجيش المقاولون العرب، فيما يحل بيراميدز ضيفا على إنبي.

طلائع الجيش (1) × المقاولون العرب (1)

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 جوووول التعادل من أحمد داوودا

ق34 جووووول أحمد سمير من ركلة جزاء

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا

إنبي (3) × بيراميدز (2)

ق64 جوووول دييجو رولان يقلص الفارق لبيراميدز

ق48 جوووول دينوبيتر جودي يسجل الهدف الثالث لإنبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 جوووول إيبوكا يسجل التقدم لإنبي

ق45 جووووول رامي صبري يسجل ركلة جزاء على يمين شريف إكرامي

ق42 احتساب ركلة جزاء لإنبي بعد اللجوء لتقنية الفيديو نتيجة لمسة يد على عمر جابر

ق15 تراوري يهدر هدفا محققا لبيراميدز بتسديدة أعلى المرمى الخالي

ق7 جووووول أول لبيراميدز من صاروخية محمود وادي

انطلاق المباراة.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

من هنـــــــــــــــا

في الدوري الدوري المصري المقاولون العرب طلائع الجيش إنبي بيراميدز
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