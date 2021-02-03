انتهت في الدوري - الجيش (1) - (1) المقاولون.. إنبي (3) -(2) بيراميدز

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 16:36

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهتي الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

ويستضيف طلائع الجيش المقاولون العرب، فيما يحل بيراميدز ضيفا على إنبي.

طلائع الجيش (1) × المقاولون العرب (1)

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 جوووول التعادل من أحمد داوودا

ق34 جووووول أحمد سمير من ركلة جزاء

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا

إنبي (3) × بيراميدز (2)

نهاية المباراة

ق64 جوووول دييجو رولان يقلص الفارق لبيراميدز

ق48 جوووول دينوبيتر جودي يسجل الهدف الثالث لإنبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 جوووول إيبوكا يسجل التقدم لإنبي

ق45 جووووول رامي صبري يسجل ركلة جزاء على يمين شريف إكرامي

ق42 احتساب ركلة جزاء لإنبي بعد اللجوء لتقنية الفيديو نتيجة لمسة يد على عمر جابر

ق15 تراوري يهدر هدفا محققا لبيراميدز بتسديدة أعلى المرمى الخالي

ق7 جووووول أول لبيراميدز من صاروخية محمود وادي

انطلاق المباراة.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

من هنـــــــــــــــا

في الدوري الدوري المصري المقاولون العرب طلائع الجيش إنبي بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (0) سموحة.. لا خطورة على المرميين 26 دقيقة | الدوري المصري
حسام عاشور: أتمنى أن يفوز الأهلي بمونديال الأندية 54 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
التعادل يحسم مواجهة طلائع الجيش والمقاولون ساعة | الدوري المصري
مونديال الأندية – مؤتمر المعز علي: سنقاتل بقوة ضد الأهلي.. هدفنا الوصول لأبعد مدى ساعة | كأس العالم للأندية 2020
المباراة الرابعة على التوالي دون فوز.. بيراميدز يخسر أمام إنبي ويتراجع في الترتيب ساعة | الدوري المصري
مونديال الأندية - مؤتمر لموشي: معلول وخط وسط الأهلي أقوياء.. وهكذا سأحاول إيقاف خطورته ساعة | كأس العالم للأندية 2020
مونديال الأندية - الأهلي يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل لقاء الدحيل ساعة | كأس العالم للأندية 2020
تعرف على مواعيد أول جولتين لـ الأهلي والزمالك في أبطال إفريقيا.. ولقاء بيراميدز في الكونفدرالية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك