غابوا بسبب كورونا؟ الاتحاد يعود بعد غياب 20 يوما ويكتسح المقاصة برباعية

اكتسح الاتحاد السكندري مضيفه مصر للمقاصة في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من الدوري المصري برباعية دون مقابل.

سجل رباعية الاتحاد في اللقاء اللقاء: روماريو ويليامز ومحمد الصباحي ورازق سيسيه هدفين.

تفوق حسام حسن هو الثاني له على إيهاب جلال في 12 مباراة جمعت المدربان، إذ يعود فوز العميد الوحيد على إيهاب جلال رفقة المصري على الزمالك موسم 2017-18.

غاب الاتحاد السكندري عن خوض المباريات لمدة 20 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف لاعبي الفريق، لكن ظهر لاعبو زعيم الثغر دون تأثر، ففازوا بأكبر نتيجة في تاريخ مواجهة الفريقين.

فوز رفع رصيد الاتحاد إلى 11 نقطة ارتقى بها من المركز السادس عشر إلى العاشر وله 3 مباريات مؤجلة.

فيما توقف رصيد المقاصة عند 13 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب متلقيا الهزيمة الثانية على التوالي.









































وصف المباراة

عمار حمدي توغل من الجهة اليمنى في الدقيقة 14 وسدد كرة في منتصف المرمى تصدى لها محمود حمدي حارس مصر للمقاصة.

وبعد 4 دقائق استغل محمد الصباحي المساحة في الجهة اليسرى ومرر عرضية أرضية إلى الجامايكي روماريو ويليامز الذي سدد بسهولة في المرمى.

حكم الرابة أشهر رايته معلنا التسلل لكن تقنية الفيديو احتسبت الهدف لتصبح النتيجة 1-0 لزعيم الثغر.

وفي الدقيقة 24 احتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض بداعي لمسة يد على مدافع الاتحاد.

ركلة انبرى لها باسم مرسي لكنه أهدرها بتسديدة خارج المرمى على يمين محمد صبحي.

محاولات المقاصة والاتحاد في الدقائق الـ 20 المتبقية من الشوط الأول لم تشهد أي خطورة على مرمى محمد صبحي أو محمود حمدي.

مع بداية الشوط الثاني، لم يدخر الاتحاد السكندري وقتا فأرسل روماريو ويليامز عرضية بعدما حافظ على كرته داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية قوية أودعها محمد الصباحي في الشباك معلنا هدف زعيم الثغر الثاني.

وفي الدقيقة 76 أضاف زعيم الثغر الهدف الثالث بعد عرضية من عامر حمدي إلى رزاق سيسيه الذي فتح لنفسه مساحة للتسديد وأودع الكرة في الشباك.

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء استغل سيسيه تقدم دفاع المقاصة وانفرد من منتصف الملعب ليراوغ الحارس ومن ثم يسدد بهدوء في الشباك، معلنا الهدف الرابع.