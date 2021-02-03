تشكيل بيراميدز – وادي يقود الهجوم ورمضان صبحي على الدكة

أعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في الجولة الحادية عشر للدوري المصري.

ويقود محمود وادي خط هجوم بيراميدز مع إريك تراوري وإبراهيم عادل.

ويتواجد عمر جابر في مركز الظهير الأيمن.

ويجلس رمضان صبحي جناح الفريق على دكة البدلاء، مع الثنائي الجديد: دييجو رولان وأسامة جلال القادم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

ويغيب أحمد فتحي وعبد الله السعيد عن الفريق بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس: شريف إكرامي.

الدفاع: طارق طه – أحمد أيمن منصور – أحمد سامي – عمر جابر.

الوسط الدفاع: محمود حمادة – نبيل عماد "دونجا".

الوسط الهجومي: إبراهيم عادل – إريك تراوري – محمد فاروق.

الهجوم: محمود وادي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

أحمد الشناوي - إسلام عيسى - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم حسن - أسامة جلال - رمضان صبحي - دييجو رولان - أحمد توفيق.

أما تشكيل إنبي فجاء على النحو التالي:

حارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم فؤاد - رامي صبري - زياد بو غطاس - مصطفى عادل.

الوسط الدفاعي: صلاح ريكو - أحمد العجوز.

الوسط الهجومي: محمد موسى - دينوبيتر جودي - مصطفى شلبي.

الهجوم: جون أوكوي إيبوكا.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، أما إنبي فيحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة.