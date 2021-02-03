كلوزه: بيولي قادر على قيادة ميلان للفوز بالدوري الإيطالي ولكن

يرى ميروسلاف كلوزه هداف ألمانيا السابق أن ستيفانو بيولي مدرب ميلان قادر على قيادة الفريق للفوز بالدوري الإيطالي لكنه يحتاج للمزيد من الوقت.

وتدرب كلوزه تحت قيادة بيولي في لاتسيو موسمي 2014-2015 و2015-2016.

وقال كلوزه لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "إذا حصل بيولي على فرصته في ميلان واستمر لفترة طويلة فسيكون قادرا على الفوز بالدوري الإيطالي".

وأضاف "هو شخص لطيف وإنسان رائع، ويطور من اللاعبين دائما، لكنه ببساطة يحتاج للمزيد من الوقت".

وأتم "يحتاج لأن يعرف اللاعبين وعليهم أن يتعرفوا عليه أيضا".

ويتصدر ميلان الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة بعد 20 جولة، وبفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني بـ44 نقطة.

ولعب كلوزه مع بيولي 66 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 15.

ويعد كلوزه هو الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفا خلال 24 مباراة.

وسجل كلوزه 71 هدفا خلال 137 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا.