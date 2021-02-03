صحيفة إيطالية تكشف ماذا قال فيدال لكونتي بعد تبديله ضد يوفنتوس

يبدو أن العلاقة بين أرتورو فيدال لاعب إنتر ومدربه أنطونيو كونتي ليست على ما يرام في الفترة الأخيرة.

ضد يوفنتوس، لم يُكمل فيدال المباراة ترك مكانه في الدقيقة 73 لصالح كريستيان إريكسن، وهو ما أغضبه للغاية بحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت".

وأوضحت الصحيفة أن فيدال قال لكونتي بعد الخروج من ملعب المباراة "رقم 22 هو من يتم تبديله دائما".

ويرتدي فيدال رقم 22 مع إنتر بعد انتقاله للفريق في الصيف الماضي قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

وتم تبديل فيدال 14 مرة هذا الموسم مع إنتر.

وخسر إنتر ضد يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بهدفين مقابل هدف على ملعب جوسيبي مياتزا، على أن تُلعب مباراة العودة يوم 9 فبراير.

وكان كونتي قد انتقد فيدال بعد مباراة كروتوني، وقال: "عليه أن يعمل أكثر لأن لا أحد يضمن مكانا أساسيا في هذا الفريق، عليه أن يثبت قدرته على اللعب ويقدم أداء أفضل مما يقدمه الآن".

وفسر "حين أقول يعمل بشكل أفضل أقصد العديد من الجوانب، والتي لا يستطيع إنتر أن يتحمّلها. هو يعلم ذلك ويعلم أن عليه التدرّب بشكل أقوى. في الفرق الكبرى يمكنك أن تستخدم المران للاستعراض والمرح لكن هذه لا يحدُث هُنا".

ولعب فيدال 25 مباراة مع إنتر وسجل بها هدفين وصنع مثلهما في كل البطولات.