صحيفة إيطالية تكشف ماذا قال فيدال لكونتي بعد تبديله ضد يوفنتوس

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 15:44

كتب : FilGoal

فيدال يحتفل بهدف إنتر في يوفنتوس

يبدو أن العلاقة بين أرتورو فيدال لاعب إنتر ومدربه أنطونيو كونتي ليست على ما يرام في الفترة الأخيرة.

ضد يوفنتوس، لم يُكمل فيدال المباراة ترك مكانه في الدقيقة 73 لصالح كريستيان إريكسن، وهو ما أغضبه للغاية بحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت".

وأوضحت الصحيفة أن فيدال قال لكونتي بعد الخروج من ملعب المباراة "رقم 22 هو من يتم تبديله دائما".

أخبار متعلقة
رابيو عقب الفوز على إنتر: لم نتأهل لنهائي الكأس بعد بيرلو: تعلمنا الدرس من لقاء إنتر.. ورونالدو شعر بالغضب بعد التبديل إنتر يؤكد بقاء إريكسن وبيرسيتش مع الفريق ويوضح موقف سانشيز تقرير: أداء إريكسن أقنع كونتي واللاعب مستمر في إنتر

ويرتدي فيدال رقم 22 مع إنتر بعد انتقاله للفريق في الصيف الماضي قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

وتم تبديل فيدال 14 مرة هذا الموسم مع إنتر.

وخسر إنتر ضد يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بهدفين مقابل هدف على ملعب جوسيبي مياتزا، على أن تُلعب مباراة العودة يوم 9 فبراير.

وكان كونتي قد انتقد فيدال بعد مباراة كروتوني، وقال: "عليه أن يعمل أكثر لأن لا أحد يضمن مكانا أساسيا في هذا الفريق، عليه أن يثبت قدرته على اللعب ويقدم أداء أفضل مما يقدمه الآن".

وفسر "حين أقول يعمل بشكل أفضل أقصد العديد من الجوانب، والتي لا يستطيع إنتر أن يتحمّلها. هو يعلم ذلك ويعلم أن عليه التدرّب بشكل أقوى. في الفرق الكبرى يمكنك أن تستخدم المران للاستعراض والمرح لكن هذه لا يحدُث هُنا".

ولعب فيدال 25 مباراة مع إنتر وسجل بها هدفين وصنع مثلهما في كل البطولات.

إنتر يوفنتوس آرتورو فيدال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال الأندية - مؤتمر الشناوي: نشعر بسعادة لأننا سنلعب في حضور جماهيرنا.. كنا ننتظر هذه اللحظة 8 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مران الزمالك – انتظام الجزيري ومروان حمدي.. وعودة أحداد وشيكابالا 41 دقيقة | الدوري المصري
البدري: الأهلي لديه خبرات للتعامل مع مونديال الأندية.. أتمنى أن يصل بعيدا فيه 50 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
بعد اكتساح ساوثامبتون 9-0.. سولشاير: كان عرضا ممتعا 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: هازارد خضع للفحص الطبي بعد تدريب ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
استراحة في الدوري - الجيش (1) - (1) المقاولون.. إنبي (2) -(1) بيراميدز ساعة | الدوري المصري
غابوا بسبب كورونا؟ الاتحاد يعود بعد غياب 20 يوما ويكتسح المقاصة برباعية ساعة | الدوري المصري
رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 3 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 4 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام
قد ينال إعجابك