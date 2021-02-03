لاعب صندوانز: موسيماني مهووس بكرة القدم مثل جوارديولا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 15:22

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي وبيراميدز

يرى هلومفو كيكانا لاعب صنداونز أن بيتسو موسيماني مدربه السابق ومدرب الأهلي الحالي لديه العديد من الأمور المتشابهة مع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

ويستعد موسيماني لقيادة الأهلي في كأس العالم للأندية، إذ يلعب الفريق ضد الدحيل القطري في ربع نهائي البطولة، على ملعب المدينة التعليمية، غدا الخميس.

وقال كيكانا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن التشابة بين موسيماني وجوارديولا: "لم أُقابل بيب، لكني أعلم لماذا لديهم أشياء مشتركة".

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وشرح "الثنائي يعتمد على الاستحواذ على الكرة والبحث الدائم عن الكمال".

وأكمل "بيتسو كان يطلب منا دائما الفوز بالمباريات لكن أيضا كان يطلب منا أن نُعبر عن أنفسنا وشخصيتنا، وألا نعود للخلف، وأن نستمر في الضغط على الخصم من مناطق مقتدمة وألا نترك الكرة ونواصل العمل بنسق مرتفع".

وشدد "هو مهووس باللعبة، وهذا ما يعطيه الأفضلية دائما، هو أكثر من يهتم بتفاصيل كرة القدم بين كل المدربين الذين عملت معهم".

وأضاف الإرتكاز الدفاعي لصن دوانز "لست متفاجئا من نجاحاته، لقد يغرس عقلية مختلفة في اللاعبين وكان يقول لنا: لا تنظروا للكرة على أنها مُجرد حرفة بل هي شيء قادر على تغيير العالم".

وأتم "كان يقول لنا: أنتم أكثر من مجرد لاعبين كرة قدم، يمكنكم استخدمها للحصول على التعليم والارتقاء بحياتنا وحياة من حولنا".

ويلعب كيكانا (35 عاما) في صندوانز منذ عام 2011 قادما من بلومفونتين سلتيك.

ولعب كيكانا 292 مباراة في صنداونز وسجل بها 35 هدفا وصنع 21.

الأهلي بيتسو موسيماني بيب جوارديولا
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