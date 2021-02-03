كورييري ديللو سبورت: دجيكو يقترب من الرحيل عن روما

بات البوسني إدين دجيكو قريبا من الرحيل عن صفوف روما بنهاية الموسم وفقا لصحيفة "لا كورييري ديللو سبورت".

إدين دجيكو النادي : روما روما

مباراة سبيزيا في كأس إيطاليا والتي شهدت خروج روما من ثمن النهائي بنتيجة 4-2 في مباراة "التغيير السادس" شهدت بداية أزمة بين باولو فونسيكا المدير الفني وقائد الفريق.

وبحسب التقرير فأن أداء المدير الفني البرتغالي سيتم تقييمه بنهاية الموسم من المُلاك، رغم التقارير التي تُقرب ماسيمليانو أليجري من تدريب الجيالوروسي.

دجيكو غاب بعد لقاء الكأس عن مواجهتي سبيزيا وهيلاس فيرونا في الدوري وتدرب بمفرده وعاد بالأمس للتدرب مع زملائه استعدادا لمواجهة يوفنتوس.

وفقا لتقرير إيطالية فأن البرتغالي قرر سحب شارة القيادة من البوسني، وهو ما قد يمهد لرحيل محتمل بنهاية الموسم.

دجيكو كان قريبا من الانتقال لصفوف يوفنتوس في الصيف، وارتبط اسمه بالتشيلي أليكسيس سانشيز بالانتقال في صفقة تبادلية إلى إنتر.

هداف روما البالغ 34 عاما سجل 7 أهداف في 20 مباراة.