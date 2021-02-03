حوار - مجاهد: فيفا استفسر عن عقوبة الشناوي وهذا ردنا.. وغريب طلب وجود صلاح في الأولمبياد ولكن

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون اتحاد الكرة إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استفسر عن عقوبة محمد الشناوي، كما أشار إلى أن شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي طلب ضم محمد صلاح نجم ليفربول في أولمبياد طوكيو.

مجاهد أجرى حوارا مطولا مع الصحفيين ينقله لكم FilGoal.com كاملا.

وبدأ مجاهد حديثه قائلا: "لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات والتفتيش التابعة للوزارة انتهت من مهمتها يوم الثلاثاء، لم تكتب تقريرها حتى الآن ولم يتم إخطارنا بأي ملاحظات".

وواصل "لكن ليس هناك مخالفات في عقد أجيري، ومنتخب مصر لم يحصل على مكافآت من رئيس الشيشان".

وتابع "ليس لدينا نية لإلغاء الدوري وما يتم ترديده هدفه تشويه صورة اللجنة الثلاثية".

وأردف "لم يتم تحديد موعد السوبر المصري حتى الآن وننتظر رد الاتحاد الإفريقي فيما يخص مواعيد المباريات الإفريقية".

وواصل "الدوري وكأس مصر قد ينتهيان يوم 30 سبتمبر ونفكر في إقامة السوبر بعد نهاية الأسبوع الـ34 من الدوري الحالي، لكن لم نحسم موقفنا حتى الآن".

وكان مجاهد قد أعلن في وقت سابق أنه يتمنى نهاية الموسم الجاري بمنتصف شهر سبتمبر المقبل لكنه قد ينتهي بنهاية نفس الشهر.

وواصل مجاهد حديثه قائلا: "سنقعد مؤتمرا صحفيا خلال 10 أيام للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة باحتفالية المئوية واللجنة المنظمة والمسؤولين عنها".

وأردف "ندرس كل الجوانب الخاصة بإقامة مباراة عالمية بحضور نجوم عالميين".

وتابع "كل الاحتمالات واردة بخصوص إقامة مباراة ودية بين النجوم القدامى الأفارقة والمصريين والعالميين".

وواصل "المئوية يوم 3 ديسمبر وقد تتزامن مع افتتاح مقر اتحاد الكرة الجديد بمشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر".

وتطرق للحديث حول انضمام محمد صلاح إلى المنتخب الأولمبي قائلا: "شوقي غريب أبلغنا برغبته في ضم محمد صلاح معه في أولمبياد طوكيو، لكننا لا نعرف موقف ليفربول إلى الآن".

وتابع "حتى الآن لم تخطرنا اللجنة الأولمبية المصرية حول إقامة الأولمبياد في موعده من عدمه".

وكان شوقي غريب قد أعلن خلال الدورة الأولمبية الودية التي أقيمت في مصر في وقت سابق إنه يتمنى انضمام محمد صلاح إلى المنتخب في أولمبياد طوكيو خلال الصيف.

وتحدث مجاهد حول عقوبة الشناوي قائلا: "لم نتراجع أو نأخذ خطوات للخلف في عقوبة محمد الشناوي، ما حدث أن لجنة المسابقات اتخذت قرارها وعرضته على اللجنة الثلاثية".

وتابع "استفسرنا من لجنة الحكام وأوضحت أن الحكم أخطأ وكان يجب عليه إشهار البطاقة الحمراء في وجه الشناوي، أو الذهاب لغرفة الملابس وإبلاغ الإداري بأن الحارس حصل على إنذار".

وأردف "هذا لم يحدث لذلك فالشناوي وفقا للائحة تم إيقافه مباراة واحدة".

وأكمل "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استفسر عن عقوبة محمد الشناوي وتم الرد بما ذكرته".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات قبل أن يتراجع بعد استئناف الأهلي ويعلن إيقافه مباراة واحدة.

وتابع مجاهد "لن نعين رئيسا للمسابقات ومحمد الشواربي مشرفا عليها وسيد بخيت يدير أعمال إدارة المسابقات بما لديه من خبرات كبيرة".

وأتم "هذا قرار اللجنة الثلاثية حتى الآن وهذه الخطوة متروكة للمجلس المنتخب ورابطة الأندية للموسم الجديد".