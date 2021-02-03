انتهت في الدوري - المقاصة (0) (4) الاتحاد

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

المصري والاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مصر للمقاصة والاتحاد السكندري في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 85: جووول رابع للاتحاد من انفراد من نصف الملعب لرازق سييسيه الذي يراوغ الحارس ويسدد في الشباك.

ق 76: جووول عرضية من عامر حمدي إلى رزاق سيسيه الذي فتح لنفسه مساحة للتسديد وأودع الكرة في الشباك.

ق 70: محاولات دون خطورة على مرمى الفريقين.

ق 46: جووول ثاني للاتحاد مع الثواني الأولى من الشوط الثاني.. روماريو ويليامز يتبادل الأدوار مع الصباحي ويرسل عرضية قوية يودعها الأخير في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 26: باسم مرسي يهدر ركلة الجزاء لمصر للمقاصة في ظهوره الأول.

ق 24: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لصالح مصر للمقاصة عقب لمسة يد على مدافع الاتحاد.

ق 18: تقنية الفيديو تحتسب هدفا للاتحاد بداعي التسلل بعد إلغاءه، لصالح روماريو ويليامز.

ق 14: عمار حمدي يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة في يد الحارس محمود حمدي.

بداية اللقاء

الاتحاد السكندري في الدوري الدوري المصري مصر للمقاصة
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