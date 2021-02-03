حسام عزو: أرضية ملعب المحلة أفضل من برج العرب.. ومكافآت استثنائية بعد الفوز على الزمالك

أوضح حسام عزو المشرف العام على الكرة في نادي غزل المحلة أن أرضية ملعب المحلة أفضل من برج العرب، وكشف عن صرف مكافآت استثنائية للاعبين عقب الفوز على الزمالك.

وقال عزو عبر إذاعة أون سبورت: "أرضية ملعب المحلة ليست سيئة بل أفضل من برج العرب، الذي لعبنا عليه مباراة مؤخرا وكانت أرضيته مليئة بالرمال".

وأضاف "صرفنا مكافآت استثنائية للاعبي الفريق بعد الفوز على الزمالك، تقديرا لمجهودهم أمام فريق كبير".

وأضاف "الفوز على الزمالك يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في الفترة القادمة".

وأتم "من السابق لآوانه الحديث عن دخول المحلة في منطقة الأمان، مشوار الدوري طويل، أغلقنا صفحة الفوز على الزمالك ونستعد حاليا لمواجهة دجلة يوم الأحد المقبل".

وحقق المحلة فوزه الأول على الزمالك على ملعب المحلة منذ 34 عاما.

فوز ثاني الموسم الجاري في الدوري للمحلة.