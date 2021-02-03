حسام عزو: أرضية ملعب المحلة أفضل من برج العرب.. ومكافآت استثنائية بعد الفوز على الزمالك

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 13:46

كتب : FilGoal

الزمالك - غزل المحلة - أحمد فتوح

أوضح حسام عزو المشرف العام على الكرة في نادي غزل المحلة أن أرضية ملعب المحلة أفضل من برج العرب، وكشف عن صرف مكافآت استثنائية للاعبين عقب الفوز على الزمالك.

وقال عزو عبر إذاعة أون سبورت: "أرضية ملعب المحلة ليست سيئة بل أفضل من برج العرب، الذي لعبنا عليه مباراة مؤخرا وكانت أرضيته مليئة بالرمال".

وأضاف "صرفنا مكافآت استثنائية للاعبي الفريق بعد الفوز على الزمالك، تقديرا لمجهودهم أمام فريق كبير".

أخبار متعلقة
إثارة الـ+95.. غزل المحلة يكتب هزيمة الزمالك الأولى في الدوري إصابة قوية لـ محمد عبد الغني أمام غزل المحلة غزل المحلة يعلن عبر في الجول فسخ تعاقد إيدو موسيس الحنفي حكما لمباراة غزل المحلة والزمالك

وأضاف "الفوز على الزمالك يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في الفترة القادمة".

وأتم "من السابق لآوانه الحديث عن دخول المحلة في منطقة الأمان، مشوار الدوري طويل، أغلقنا صفحة الفوز على الزمالك ونستعد حاليا لمواجهة دجلة يوم الأحد المقبل".

وحقق المحلة فوزه الأول على الزمالك على ملعب المحلة منذ 34 عاما.

فوز ثاني الموسم الجاري في الدوري للمحلة.

غزل المحلة الزمالك في الدوري ملعب المحلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
كورييري ديللو سبورت: دجيكو يقترب من الرحيل عن روما دقيقة | الدوري الإيطالي
حوار - مجاهد: فيفا استفسر عن عقوبة الشناوي وهذا ردنا.. وغريب طلب وجود صلاح في الأولمبياد ولكن 17 دقيقة | مصر
كلوب: مواجهة برايتون ستكون صعبة لهذه الأسباب 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: إجراءات إدارية تؤخر وصول أوناجم إلى المغرب 30 دقيقة | الدوري المصري
مونديال الأندية - تحديد زي الأهلي أمام الدحيل.. وتطبيق تبديل إصابة الارتجاج الإضافي 41 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
حوار – موسيماني يتحدث عن: التدريب في أوروبا ومانديلا و"الخطيب مثل دالجليش" 46 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
جوارديولا: أجويرو سيعود بعد أسابيع ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - المقاصة (0) (1) الاتحاد.. باسم مرسي يهدر ركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 3 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 4 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام
قد ينال إعجابك