كهربا: كنت أهرب من المدرسة لمشاهدة الأهلي في مونديال الأندية والآن أشارك للفوز بالبطولة

قال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي إنه كان يحلم بتمثيل فريقه في كأس العالم للاندية خاصة وأنه كان يهرب من المدرسة لمشاهدة مباريات البطولة ومشاركة فريقه بها، كما أشار إلى أنه يطمح للفوز باللقب

وصرح كهربا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا" قائلا: "تم تسميتي لأول مرة بلقب كهربا حينما كنت لاعبا ناشئا في الأهلي، مدربي بدر رجب أطلق علي هذا الاسم بسبب طاقتي وعقلية الفوز لدي، بدت مثل الكهرباء".

وواصل "كنت أحاول تجربة كل شيء في الملعب، واستمر معي ذلك اللقب منذ كنت في التاسعة من عمري".

وأكمل "الدحيل فريق محترم ومنافس قوي في الدوري القطري ودوري أبطال آسيا".

وتابع "نحن في كامل تركيزنا، شاهدنا مباريات الدحيل لكي نعرف أفضل لاعبيهم ونحلل منافسنا، نأمل في محاكاة تاريخ الأهلي وأن نتمكن من العبور للدور التالي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس.

وتابع كهربا عن احتمالية مواجهة بايرن ميونيخ: "أحب مشاهدة بايرن ميونيخ، إنه فريق قوي ولديه لاعبين جيدين".

وأردف "بايرن فريق متكامل يلعب كرة جماعية، مشابه لنا في هذا الأمر، لأننا نلعب بطريقة مشابهة له".

واستطرد "أحب مشاهدتهم لتعلم الكثير منهم، لا يوجد لاعب معين أرغب في مواجهته، أريد تقييم نفسي أمام كل لاعبي بايرن".

وتابع "في كرة القدم لا يوجد فرق صغيرة وكبيرة، نأمل في أن نقوم بعمل جيد".

وأكمل "كل لاعب لديه طموحه الخاص، لكن أهم شيء هو اللعب جيدا ومساعدة الفريق، آمل في الوصول للنهائي والفوز بكأس العالم للأندية مع فريقي".

وواصل "نخبر جماهيرنا أن هدفنا هو الفوز بالبطولة وليس لعب مباراة أو اثنين والعودة للمنزل، أنا مشجع للأهلي منذ طفولتي".

وتابع "أتذكر مستوى الفريق في كأس العالم للأندية، كنت أهرب من المدرسة لمشاهدة المباريات في المقهى".

وواصل "كان شعورا رائعا أن تشاهد الأهلي يلعب أثناء شرب الشاي باللبن".

وأردف "لطالما حلمت باللعب في تلك البطولة والحلم قد تحقق أخيرا".

وأتم "مشجعو الأهلي يعنون الكثير بالنسبة لي، لأنني واحد منهم، الأهلي شيء خاص في حياتي، أعتبره مثل أبي أو أمي، آمل أن أحقق أمنياتهم والاستمرار للعب في الفريق في المستقبل وأجعل الجماهير سعيدة".

كهربا صاحب الـ26 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 10 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا.