حسام غالي: أرغب في مواجهة بايرن ميونيخ لمعرفة مستوانا أمام العملاق.. والتشكيل المثالي لمواجهة الدحيل

قال حسام غالي نجم الأهلي السابق إنه يتمنى أن يواجه فريقه بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية للوقوف على مستواه أمام فريق عملاق، وليس للحكم على مستوى اللاعبين، كما اختار التشكيل المثالي لفريقه لمواجهة الدحيل في مونديال الأندية.

وصرح غالي في حواره مع "إم بي سي مصر" قائلا: "أرغب في أن أقول للاعبين إن كأس العالم للأندية تكريم لكم بعد مجهود كبير، العالم بالكامل سيشاهدك، لا يطلب منك سوى الهدوء والتركيز وأن تلعب بطريقة الأهلي، أن يكون هناك إصرار وحافز للفوز".

وتابع "الأهلي واجه فرقا كبيرة ونجح في الفوز، مثل ريال مدريد، كانت أول تجربة لنا ضد فريق بهذا الحجم، وليد صلاح الدين كان قائد الفريق، وكنا نجري اجتماعا ويتحدث قائد وكبار الفريق".

وأردف "وليد صلاح الدين قال لنا إننا نريد أن يكون لنا هجمات في ملخص المباراة، لا يجب أن تكون الإحصائيات قليلة مقارنة بما سيقدمه ريال مدريد".

وأكمل "الكرة لم تعترف بالأسماء الكبيرة والقيمة التسويقية للفريق، فقط المجهود في الملعب والتركيز، بعد ذلك بعام كانت مباراة روما، وخسرنا من بايرن ميونيخ في قطر".

وتابع "الأمر ليس صعبا ومن يمثل الأهلي دوما مطالب بالفوز، يجب أن ينتقل ذلك للاعبين وأن يلعبوا بهذا الكبرياء وأنه يمثل مصر في بطولة يتابعها الجميع، هناك لاعبين جيدين ومدرب جيد لديهم القدرة على مفاجئتنا".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس.

وتحدث حول لقطة احتضان محمود الخطيب رئيس الأهلي لعلي معلول لاعب فريقه قائلا: "الخطيب أب لكل اللاعبين ورئيس نادي ومتواجد معهم كل هذا الدعم للفريق يمنحهم الثقة والطمأنينة بأن أكبر شخص في النادي بالكامل موجود ويمزح ويحتضن اللاعبين، يمنحهم هذا الثقة".

وعمن يراهم قادة في الأهلي قال: "الشناوي له دور أحيانا، علي معلول أيضا يتحدث في الملعب كثيرا، السولية قد تعول عليه في هذا الأمر، كان يتشاجر مع أحد اللاعبين في الملعب هذه ظاهرة جيدة وصحية جدا، مع كهربا ومحمد شريف".

ورد على لماذا ظاهرة صحية؟ قائلا: "الناس يفسرونها كما يريدون، هذا من أجل الحديث الإعلامي، لكن تلك ظاهرة صحية أن توجه زميلك في الملعب وتحافظ على تعليمات المدرب واللي (بيتدلع) تجعله يلعب بشكل مظبوط، لا يجدي نفعا أن يلعب كل شخص كما يريد، لن نفوز بأي شيء".

وتطرق للحديث عن والتر بواليا المنضم للأهلي خلال السوق الشتوية قائلا: "والتر بواليا شخصية جيدة جدا، قيادية، يمكن أن يكون قائد ودائما متواجد في الأوقات الصعبة".

وتابع "اللاعبون في ناد بحجم الأهلي قد لا يظهرون من أول أسبوع أو شهر أو حتى موسم".

وأردف "لكنني أراهن على بواليا أنه شخصية قوية جدا وعقليته تتسم بالتركيز ويعرف ما يريده جيدا، أتمنى له التوفيق في الأهلي وإن كان سيأخذ وقتا حتى يتألق خاصة وأن طريقة لعب موسمياني مختلفة عن طريقة لعبه".

وشرح "موسيماني يعتمد على اللعب على الأرض والتمريرات السريعة وبين الخطوط وسرعة الأطراف، والتر يعتمد على اللعب كمحطة لعب أُثناء الارتداد ومن أجل الحفاظ على الكرة، لاعب يتسلم ويخترق في ظهر الدفاع، أسلوب اللعب مختلف لأنه يعتمد على المرتدات وغيرها".

وواصل "لكن كهربا وشريف يمكن أن يندمجوا أكثر مع موسيماني في طريقة لعبه في الدوري".

بواليا لعب بقميص الأهلي خمس مباريات منذ انضمامه لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

وتطرق غالي للحديث حول قصة جمعته بوائل جمعة نجم دفاع الأهلي وزميله السابق، ضاحكا: "وائل جمعة تشاجر معي ذات مرة في مباراة في السوبر الإفريقي، وكنت أراقب لاعب في منطقة الجزاء وسجل هدفا أصبحت النتيجة 1-1، وائل أمسك رقبتي وصرخ علي، ثم سجلت هدفا وفزنا بنتيجة 4-1 ضد كايزر تشيفز".

وأضاف "بالطبع كان هناك لاعبين يصرخون علي ويحاولون تقويمي حينما أخطئ، لست فوق القانون، الروح كانت رائعة بيننا في الأهلي".

وواصل "بالطبع هناك دوما حديث داخل الملعب لكن بكل احترام، كنا نتحدث دوما لكن كله من أجل مصلحة الفريق".

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي على حساب كايزر تشيفز عام 2002 بعد الفوز بنتيجة 4-1 وسجل الأهداف خالد بيبو وحسام غالي وعصام الحضري وسيد عبد الحفيظ.

واختار غالي التشكيل المثالي من وجهة نظره لمواجهة الدحيل كالتالي:

محمد الشناوي

محمد هاني – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول

أليو ديانج – عمرو السولية

طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة – محمد شريف

محمود كهربا

لماذا؟

قال غالي: "كهربا يشكل خطورة طالما معه الكرة ويتحرك وفي كامل تركيزه مؤخرا، ليس مهاجما دائما يتحرك لمساندة أفشة وعلى الأطراف وقد يتبادل الدور مع شريف، أشبه بلا مركزية".

وواصل "الرباعي الأمامي يتحرك وجميعهم يمكنهم الاستحواذ على الكرة جيدا، وجهة نظري من أضعف خطوط الدحيل هو الدفاع".

وتابع "الأمر بحاجة للاعبين مهاريين وأصحاب سرعة لمفاجئة الخصم، ألا يعرف أحد كيف يراقبك بشكل فردي، الكل يتحرك بين الخطوط ما يصعب المهمة على الدفاع، ستعزل دفاع الدحيل عن وسط الملعب عن أخطر خط لهم وهو الهجوم، دودو وأولونجا وإدميلسون والمعز علي".

وأردف "حينما تعزل أخطر خط لديهم سيمنحك ذلك استحواذا بالطبع".

وتطرق للحديث عن مواجهة الدحيل "جمهور الأهلي في كل مكان هناك، أتمنى أن يكونوا داعم جيد للفريق كالعادة".

وتابع "أي أحد يتمنى أن يتواجد في بطولة مثل هذه الجماهير معك والملاعب جيدة".

وأردف "الأهلي وكأنه سيلعب في ملعبه، متفائل للغاية وأتمنى الفوز وأرغب في رؤيته ضد بايرن ميونيخ".

واسترسل "أرغب في رؤية مستوانا أمام بايرن ميونيخ العملاق، تجربة جيدة للاعبين ولنا كمشاهدين وكجماهير الأهلي، أتمنى حدوث ذلك".

وأتم "بالطبع أرغب في ذلك، ليس للحكم عليهم لكنها تجربة جيدة ومشرفة، الأهلي ضد بايرن في مونديال الأندية أمر كبير".