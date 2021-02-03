حوار في الجول - دراجي: الخبرة تساند الأهلي ضد الدحيل.. وعشق جماهيره مختلف عن بقية الأندية

يرى حفيظ دراجي أن مواجهة بايرن ميونيخ تعد حافزا كبيرا للأهلي والدحيل في مباراتهما بمونديال الأندية، كما أشار إلى أن دعم جماهير الأهلي وعشقهم للنادي مختلف عن بقية الأندية.

دراجي سيكون معلقا على مباراة الأهلي والدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس عبر قناة "بي إن سبورتس"، وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا معه.

وبدأ دراجي حديثه قائلا: "استضافة قطر لمونديال الأندية بروفة قبل كأس العالم 2022، النسخة الأولى كانت موفقة والثانية في ظروف استثنائية، تأقلمت قطر معها من خلال استعمال الفقاعة الطبية".

وواصل "كل الأمور تسير على ما يرام وسنشهد نجاح آخر لتنظيم البطولة".

وأكمل "حضور الأهلي بجماهيريته الكبيرة يثري البطولة، بالإضافة لحضور بايرن ميونيخ".

وكانت قطر قد استضافت مونديال الأندية للعام الماضي والجاري كما تستضيف كأس العالم 2022، واستضافت أيضا بطولة كأس السوبر الإفريقية للموسم الماضي والتي فاز بها الزمالك على حساب الترجي.

وتحدث دراجي عن المباراة قائلا: "مواجهة عربية بين الأهلي والدحيل، اللعب أمام بايرن ميونيخ حافز كبير للطرفين".

وأردف "نظريا الأمور صعبة على من سيتأهل للمواجهة مع بايرن ميونيخ وهو أقوى في الواقع وعلى الورق، لكن المفاجآت واردة، المأمورية لن تكون سهلة وكل لاعب سيحاول أن يمنح أفضل ما لديه".

ورد ا على سؤال بخصوص هل توجد ضغوط أثناء التعليق قال: "الضغوط في التعليق؟ حتى لو كان الأمر يتعلق بمنتخب بلدي، فأنا معلق كرة قدم ولا توجد ضغوط رغم الحساسيات لدى بعض الجماهير، لكننا تعودنا، سأعلق على مباراة كرة قدم، مهما كان طرفيها، بغض النظر عن اسم الفريقين، لن أميل لفريق على حساب آخر".

وواصل "الدحيل سطر مشواره محليا وآسيويا وبإمكانه الانتصار".

وأكمل "الأهلي معروف والدوري المصري مُتابع والكرة الإفريقية أيضا والمصريين يتابعون الدحيل ويعرفونه منذ القرعة".

وتابع "الخبرة والتجربة تميل للأهلي فهو معتاد على هذه الأمور، لا يوجد لغز لتحقيق الفوز سوى الفورمة والتحرر من الضغوط".

وعن أبرز لاعبي الأهلي قال دراجي: "أفشة من أبرز لاعبي الأهلي والشناوي حارس كبير ويمنح ثقة لمنظمة الدفاع الجيدة مع انضمام بدر بانون، وخط الوسط ممتاز كما أن هناك بدائل هجومية، موسيماني يمتلك العديد من الخيارات".

وأردف "خسارة الدحيل في الدوري أمام السد والفارق وفقدان اللقب أثرت عليه، صبري لموشي يرغب في أن يثبت أن لديه فريقا يعتمد عليه".

وتابع "أولونجا بدأ في التأقلم مع الفريق".

كيف يتحضر حفيظ دراجي للتعليق على المباريات؟

يجب المعلق الشهير: "أحب التطرق لجزئيات لا يتطرق إليها الناس وأسأل الأصدقاء عن أمور خاصة في الأهلي والتعرف على المستجدات، منذ الأمس بدأت في التواصل مع الأصدقاء والأمر ذاته للدحيل".

وواصل "لا أخوض في الأمور التاريخية خلال التعليق فالكل يعرف الفريقين والتحضير للمباريات لدي غير مرتبط بوقت".

وأكمل "لا أستعمل قوافي، العفوية هي أفضل شيء للوصول لقلوب الناس وعقولهم وهذا مقبول لديهم".

وتابع "قد يتفنن كاتب المقال في البحث عن الجمل، لكن في التعليق ليست طريقتي".

الخطيب ضمن البعثة

وعن تواجد محمود الخطيب رئيس الأهلي وأسطورة الفريق مع ناديه ضمن البعثة قال: "بيبو غني عن التعريف، الجماهير استقبلت الإنسان قبل رئيس النادي، الكل يجمع على أن الخطيب من الشخصيات الخلوقة الرائعة جدا واستقبلوا فريقهم ولاعبهم الأسطورة".

وأردف "الصور التي شاهدتها في المطار لاستقبال البعثة كانت متميزة جدا".

وتابع "كتبت مقالا حول هذا الولاء والوفاء لبعض الجماهير العربية بهذا الشكل، ليس موجودا في كل الأندية".

وواصل "عشق الجماهير للأهلي متميز ومختلف عن مناصري الأندية الأخرى".

وأكمل "عشق الأهلاوية يوازي عشق البلد والوطن. الأهلي هو وطن وروح وعشق".

وأتم "أدعو الجميع للالتزام بالإجراءات الصحية من أجل سلامتهم ولا يبخلوا بتشجيعهم على الفريقين".