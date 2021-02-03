رابيو عقب الفوز على إنتر: لم نتأهل لنهائي الكأس بعد

يرى أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس أن فريقه لم يتأهل بعد لنهائي كأس إيطاليا رغم الفوز على إنتر.

وانتصر يوفنتوس على إنتر بهدفين مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا في المباراة التي أُقيمت على ملعب جوسيبي مياتزا.

وقال رابيو لشبكة "راي سبورت" الإيطالية: "كانت مباراة هامة خصوصا أن مباراة الدوري أظهرت أن إنتر ليس فريقيا سهلا".

وخسر يوفنتوس من إنتر بهدفين دون رد في الجولة 18 للدوري الإيطالي.

وأضاف "نصف النهائي لم ينتهِ بعد. هناك مباراة أخرى وستكون أشرس من تلك".

وأتم "علينا إثبات أحقيتنا مرة أخرى بتحقيق الفوز وتأمين الوصول للنهائي".

وتُقام مباراة الإياب يوم 9 فبراير على ملعب يوفنتوس.

ويلعب نابولي ضد أتالانتا، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف النهائي الآخر لكأس إيطاليا.

ويبحث يوفنتوس عن تحقيق كأس إيطاليا للمرة الـ14 في تاريخه.