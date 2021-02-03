بيرلو: تعلمنا الدرس من لقاء إنتر.. ورونالدو شعر بالغضب بعد التبديل

يرى أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن فريقه تعلم درسا خلال مواجهة إنتر في كأس إيطاليا، موضحا أن كريستيانو رونالدو شعر بالغضب بعد تبديله في المباراة.

وفاز يوفنتوس على إنتر بهدفين مقابل هدف على ملعب جوسيبي مياتزا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وقال بيرلو لشبكة "راي سبورت" الإيطالية: "لم نلعب بطريقتنا ضد إنتر، لكن هذا درسا لنا وسنعمل على الأخطاء التي حدثت خلال اللقاء".

وعن الانتصار، قال: "لا نزال في الجولة الأولى ولم نحقق أي شيء بعد لكن ما يثبته الانتصار أنه من الصعب التغلب علينا إذا كنا في قمة تركيزنا".

وتلعب مباراة الإياب يوم 9 فبراير المقبل على ملعب يوفنتوس.

وحول تغيير كريستيانو رونالدو خلال المباراة، قال: "أعلم أن رونالدو لم يكن سعيدا بعد التغيير لكنها كانت الطريقة الوحيدة لكي يحصل على الراحة قبل المبارة المقبلة في الدوري، حتى ولو كانت بعض الدقائق".

















وعن إذا كان الفوز بالسوبر الإيطالي على حساب نابولي هو نقطة التحول للفريق، قال: "كانت مباراة هامة أشعلت حماسنا مرة أخرى وجعلتنا ندرك أننا أقوياء ويمكننا المنافسة على كل بطولة".

وأتم "نلعب كل 3 أيام وهناك العديد من المباريات الهامة في فبراير لكننا نأخذ كل مباراة على حدة وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة من 19 مباراة، بينما يتصدر ميلان الدوري برصيد 46 نقطة من 20 مباراة.