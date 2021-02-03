كونتي: هاندانوفيتش لم ينقذ أي كرات ضد يوفنتوس.. الخسارة محبطة لنا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 12:06

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - إنتر

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر أن فريقه لم يستحق الخسارة ضد يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وخسر إنتر بهدفين مقابل هدف على ملعب جوسيبي مياتزا.

وقال كونتي لشبكة "راي سبورت" الإيطالية: "يوفنتوس استغل خطأين وسجل منهما".

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وتابع "يوفنتوس لم يخلق أي فرص، ولا أتذكر أن سمير هاندانوفيتش تصدى لأي كرة".

وأضاف "كان علينا أن نكون أكثر قوة ونسجل الفرص التي أُتيحت لنا ضد فريق بحجم يوفنتوس".

وتابع "الأداء كان رائعا لكن النتيجة كانت سلبية وهو شيء محبط بالنسبة لنا لأننا كنا نستحق شيء أفضل من نتيجة المباارة النهائية".

وأتم "أحترم جميع الآراء لكن إذا كنا انتصرنا بهدفين دون مقابل لم ليشكي أي شخص، النتيجة هي ما يشوش على الأداء".

وتُلعب مباراة العودة لنصف نهائي كأس إيطاليا يوم 9 فبراير المقبل.

يوفنتوس إنتر أنطونيو كونتي
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