أتليتكو مدريد يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

أعلن نادي أتليتكو مدريد إصابة نجمه جواو فيليكس بفيروس كورونا.

وأوضح النادي الإسباني في بيان إصابة اللاعب البرتغالي بالفيروس وخضوعه للعزل المنزلي.

قبل أيام كشف أتليتكو إصابة يانيك كاراسكو وماريو هيرموسو بفيروس كورونا.

ووفقا لبيان النادي الإسباني فأن البلجيكي والإسباني سيخضعان للعزل المنزلي والتي تتفق مع ضوابط الدوري الإسباني الصحية.

وسبق أن أصيب لويس سواريز ودييجو سيميوني المدير الفني في الروخيبلانكوس بكورونا في أوقات سابقة.

ويتصدر أتليتكو مدريد ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن برشلونة وريال مدريد.