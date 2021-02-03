مؤتمر كومان: ميسي استجاب للطريقة التي أُفضلها

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 11:51

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

أشاد رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بسلوك ليونيل ميسي بعد تسريب عقده مع الفريق الكتالوني.

وسربت صحيفة "إل موندو" عقدا زعمت أنه عقد ميسي مع برشلونة حيث يتقضى على أثره 555 مليون جنيه منذ موسم 2017-2018.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة غرناطة في كأس الملك: "ميسي وبرشلونة استجابا للطريقة التي أُفضلها، وهي ترك ما يحدث في الإعلام والتركيز على المباريات".

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وتابع "كان أمرا سخيفا أن يتم الحديث عن هذا الأمر في الإعلام لمدة 3 أيام".

عن موعد عودة جيرار بيكيه وأنسو فاتي من الإصابة، قال: "الشيء المهم الآن هو تعافيهم بشكل جيد".

وواصل "أتمنى عودتهم قبل مواجهة باريس سان جيرمان لكني لا أثق في ذلك".

ويلعب برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأنهال كومان بالإشادة على أنطوان جريزمان، وقال: "يعمل بشكل جيد طوال الموسم".

وأكمل "كان هناك أوقاتا لم يسجل بها لكن هذا يحدث لكل لاعبي كرة القدم والجميع مر به".

وأتم "يقدم الآن مستوى رائع وهذا مهم بالنسبة لي لأننا نرغب في أن نحصل على أفضل أداء من كل لاعب".

ويلعب برشلونة ضد غرناطة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة ليونيل ميسي
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