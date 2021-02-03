مونديال اليد - باروندو يوضح خطة منتخب مصر استعدادا لـ أولمبياد طوكيو

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 11:34

كتب : FilGoal

روبيرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر لليد

أوضح روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد خطة الاستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال جارسيا: "في أسبوع التوقف الدولي في مارس سنلتقي إسبانيا على أرضها في مباراتين وديتين استعدادا لأولمبياد طوكيو".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس "لأولمبياد طوكيو كبطل إفريقيا وإسبانيا بطل أوروبا والدنمارك بطل العالم 2019".

أخبار متعلقة
مونديال اليد - هانسن لـ في الجول: فخور بالفريق بعد تحقيق اللقب.. لدينا ما يلزم لاستمرار النجاح مونديال اليد - حارس الدنمارك لـ في الجول: مباراة مصر كانت أصعب لحظة في طريق اللقب مونديال اليد – هانسن يتوج بجائزة أفضل لاعب.. وسيطرة سويدية على التشكيل المثالي مونديال اليد - الطيار: الوصول لرميات الترجيح من أبعد ما يكون أمام الدنمارك.. وهنداوي: ما حدث لم أعشه من قبل

وأكمل "في مارس المقبل، 12 منتخبل سيخوضوا ملحق ليتأهل منهم 6 مًقسمين على 3 مجموعات كل واحدة فيها 4 يصعد منهم 2".

وواصل "بعد تحديد المجموعات سنرى المدارس المختلفة التي تفضل مواجهاتها وبحسب ظروف كورونا والاستعدادات من سنواجه".

وأتم "من المتوقع أن نحصل على دعوات كثيرة جدا الفترة المقبلة من الفرق الكبرى بسبب الأداء المبهر في بطولة العالم وبدأنا التحضير لاولمبياد طوكيو".

واحتل منتخب مصر المركز السابع في مونديال اليد.

مصر 2021 مونديال اليد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أتليتكو مدريد يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا 2 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر كومان: ميسي استجاب للطريقة التي أُفضلها 7 دقيقة | الدوري الإسباني
الجزيري: أتمنى أن أكون عند ثقة الجماهير.. المنافسة الشريفة ستخرج أفضل ما لدي 15 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - باروندو يوضح خطة منتخب مصر استعدادا لـ أولمبياد طوكيو 23 دقيقة | مصر 2021
الزمالك: شرط جزائي خاص على جالاتاسراي.. وكل أندية مصر تعاني من أزمة مالية 25 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى محمد: هذا ما فعله فاتح تريم معي 27 دقيقة | المحترفون
المقاولون: إذا تم مد فترة القيد سنتمم إجراءات ضم رامي ربيعة من الأهلي 49 دقيقة | الدوري المصري
خالد عيد: الزمالك استسهل مواجهة المحلة.. لمست تعاليا في الأداء من لاعبيه 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 3 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 4 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام
قد ينال إعجابك