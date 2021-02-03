مونديال اليد - باروندو يوضح خطة منتخب مصر استعدادا لـ أولمبياد طوكيو

أوضح روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد خطة الاستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال جارسيا: "في أسبوع التوقف الدولي في مارس سنلتقي إسبانيا على أرضها في مباراتين وديتين استعدادا لأولمبياد طوكيو".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس "لأولمبياد طوكيو كبطل إفريقيا وإسبانيا بطل أوروبا والدنمارك بطل العالم 2019".

وأكمل "في مارس المقبل، 12 منتخبل سيخوضوا ملحق ليتأهل منهم 6 مًقسمين على 3 مجموعات كل واحدة فيها 4 يصعد منهم 2".

وواصل "بعد تحديد المجموعات سنرى المدارس المختلفة التي تفضل مواجهاتها وبحسب ظروف كورونا والاستعدادات من سنواجه".

وأتم "من المتوقع أن نحصل على دعوات كثيرة جدا الفترة المقبلة من الفرق الكبرى بسبب الأداء المبهر في بطولة العالم وبدأنا التحضير لاولمبياد طوكيو".

واحتل منتخب مصر المركز السابع في مونديال اليد.