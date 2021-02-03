الزمالك: شرط جزائي خاص على جالاتاسراي.. وكل أندية مصر تعاني من أزمة مالية

قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك إن فريقه وضع شرطا جزائيا على نادي جالاتاسراي حال تأخرت مستحقات صفقة مصطفى محمد، مشيرا إلى أن فريقه ليس الوحيد الذي يعاني من أزمة مالية بل كل أندية مصر ومن ضمنها الأهلي.

وصرح عبد الله عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "كمشجع للزمالك يمكنني أن أخبرك أنني حزين للخسارة وعدم مشاركة الصفقات الجديدة، لكن كمسؤول سأقول إن تلك هي رؤية الجهاز الفني، ووجهة نظر جايمي باتشيكو ولا يمكننا التدخل بها".

وواصل "لا يمكن إطلاقا تفسير ذلك كعدم رضى عن الصفقتين، لأننا قبل أن نتعاقد مع أي لاعب أو نوافق على إعارة أي لاعب، اجتمعنا مع باتشيكو، واقترح علينا 4 أسماء".

وأكمل "قال لنا باتشيكو أتمنى ضم لاعب واحد منهم، كان على رأس القائمة كان مروان حمدي وسيف الدين الجزيري ولا يمكنني الإفصاح عن الاسمين الآخرين".

وتابع "لم يكن حسام حسن على رأس تلك القائمة".

وأردف "لا يمكنني الحديث عن الأسماء الأخرى لأننا لم نتفاوض بشكل مباشر مع أنديتهم".

واسترسل "كنا نعرف أننا لن نستفيد على الصعيد الإفريقي بسيف الدين الجزيري، لكننا كنا نرغب في تدعيم الفريق لأننا ننافس في أكثر من بطولة".

وتابع "قمنا بضم من طلبه باتشيكو، وحينما ناقشناه قال إنه بحاجة للاعب بنفس خصائص الجزيري لكي يحافظ على ترتيب الفريق في الدوري الممتاز".

وكان الزمالك قد خسر من غزل المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة الـ11 من الدوري المصري، وهي الخسارة الأولى للفريق هذا الموسم.

وتطرق للحديث حول تجديد عقد فرجاني ساسي قائلا: "كل ما يقال حول فرجاني ساسي من نهاية نوفمبر وحتى الآن غير واقعي أو دقيق ولم يصدر به تصريح رسمي من النادي أو اللاعب".

وتابع "فرجاني لاعب ملتزم شأنه شأن لاعبي الفريق، لا يوجد متمرد أو يرفض التدرب، حتى حينما سافر كان ذلك بإذن الجهاز الفني والدليل لم يوقع عليه عقوبة".

وأضاف "بما إنه يحب جماهير الزمالك وجماهير الزمالك تحبه، تجديده سيعلن فور انتهاء المفاوضات".

وأكمل "لم أسمع أي تصريح لساسي قط أو لم يقل إنه لا يرغب في التجديد، والمدير الفني لم يقل ذلك أيضا".

واسترسل "جماهير الزمالك تثق في فرجاني ساسي والمدرب والإدارة أنها تعمل في الاتجاه السليم".

وينتهي تعاقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث حول حصول الزمالك على قيمة إعارة مصطفى محمد لنادي جالاتاسراي قائلا: "أموال صفقة جالاتاسراي ستصل في غضون 48 ساعة من وقت وصول البطاقة الدولية مر منها 24 ساعة، والنادي تواصل معي وأخبرني أنهم بدأوا إجراءات تحويل الأموال".

وأردف "وضعنا شرطا جزائيا على جالاتاسراي لو مرت مهلة الـ48 ساعة وبعد ذلك بمرور 5 أيام سيدفع النادي سيدفع النادي التركي غرامة 500 ألف دولار وغرامة أخرى بمرور كل يوم إضافي بمبلغ 50 ألف دولار".

وتابع "نسعى لتنمية موارد النادي المادية، لا يعجبنا أن يكون النادي في أزمة مالية لأي سبب لأن ذلك سيؤثر على صناعة كرة القدم".

واسترسل "ليس الزمالك فقط من يعاني من أزمة مالية، كل أندية الدوري تعاني من أزمة مالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار اللاعبين وانتقالاتهم".

وأردف "علما بأن الزمالك أخذ زمام مبادرة هذا العام لتصحيح سعر اللاعبين بشكل قوي وظهر ذلك في تعاقداتنا الشتوية".

وتابع "لا يمكنني الحديث عن الأهلي".

واستكمل "ما يمكنني تأكيده أن كل أندية مصر تمر بأزمة مالية، مع كامل احترامي للنادي الأهلي، لديه أزمة مالية ولكنني لا يمكنني الحديث عن الأهلي أنا ممثل للزمالك وأتحدث عنه ولا أقارن نفسي به".

وأضاف "الزمالك نادي كبير ولديه موارده وأبنائه الذين يمكنهم التفكير لعمل استدامة مالية ليس فقط من أجل النادي لكن لحماية صناعة كرة القدم في مصر".

وأتم "حينما ترى أندية كبيرة مثل الإسماعيلي والمحلة كان من الممكن أن تندثر بسبب الأزمات المالية".