مصطفى محمد: هذا ما فعله فاتح تريم معي

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 11:31

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

كشف مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي الجديد دور مدربه فاتح تريم في ظهوره الأول السريع مع فريقه الجديد.

مصطفى محمد الذي وافق الزمالك على انتقاله لجالاتا سراي قبل أيام، وصل إلى تركيا الأحد وشارك في مران الإثنين، ولعب أول مبارياته الثلاثاء أمام اسطنبول باشاك شهير وسجل هدفا.

وقال مصطفى في تصريحات نشرتها شبكة فوتوسبور: "لقد تدربت مرة واحدة فقط مع الفريق، لذلك لم أكن مستعدًا تمامًا".

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وأضاف الدولي المصري "أعتقد أن هذا كان واضحا للجماهير".

وأكمل "فاتح تريم المدير الفني للفريق حفزني بطريقة لا تصدق".

وأتم "أنا متعطش للمزيد، أتطلع للنجاح والفوز بالمباريات والتتويج بلقب الدوري التركي".

ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني في الدوري، بفارق 3 نقاط عن فنربخشة المتصدر.

ويستعد العملاق التركي لقمة نارية ضد فنربخشة يوم السبت المقبل في مباراة بست نقاط.

وشارك مصطفى محمد لـ45 دقيقة فقط مع جالاتا سراي إذ أنه شارك في بداية الشوط الثاني وهدفه جاء من ركلة جزاء في انتصار بثلاثية دون رد على حامل لقب الدوري التركي الموسم الماضي.

والتحق مصطفى بفضل هدفه الأول بقائمة رائعة ضمت العديد من اللاعبين المميزين سجلوا هدفا في ظهورهم الأول مع جالاتا سراي مثل ديديه دروجبا وراداميل فالكاو وبافيتيمبي جوميز وجورجي هاجي.

مصطفى محمد جالاتا سراي فنربخشة فاتح تريم
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