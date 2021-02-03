خالد عيد: الزمالك استسهل مواجهة المحلة.. لمست تعاليا في الأداء من لاعبيه

قال خالد عيد مدرب غزل المحلة إن الزمالك قد يكون استسهل مواجهة فريقه، مشيرا إلى أنه لمس تعاليا في الأداء من لاعبي الفارس الأبيض، وذلك في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر".

وصرح خالد عيد: "الزمالك فريق كبير ومحترم لكننا قدمنا مباراة كبيرة".

وواصل "الزمالك قد يكون استسهل المباراة، المحلة في ملعبه يكون صعبا بعض الشيء".

وأكمل "شعرت بذلك من أسلوبه في اللعب، لم يكن نفس أسلوب مصر للمقاصة، خاض المباراة بطريقة عالمية، والمباريات التي سبقتها".

وتابع "شعر الزمالك ضدنا أنه قد يفوز في أي وقت، لذا حضرنا لاعبينا بشكل جيد جدا للمواجهة".

وأردف "الزمالك شعر أنه فاز وطمع في تسجيل المزيد، استغلينا ذلك بتغييرات هجومية في نهاية المباراة ونجحوا في ترجمة ذلك بالهدفين".

وأكمل "أراد الهجوم بكل خطوطه حتى محمود علاء ترك مكانه وتقدم للهجوم، واستغلينا هذا الأمر، ولم يقرأ هذه النقطة، قد يستقبل هدفا في أي مباراة".

واسترسل "مكسب مباراة المقاصة وأداء الفترة الماضية، شعرت أن هناك تعالي في الأداء".

وأتم "خروج أوباما ساعدنا كثيرا، لأنه من اللاعبين الذين يجيدون التحرك في الملعب، وأثر ذلك على هجوم الزمالك".

وكتب غزل المحلة هزيمة الزمالك الأولى في الدوري هذا الموسم بنتيجة 2-1، بينما حقق فريق المدرب خالد عيد ثاني انتصاراته في المسابقة.

الفوز رفع رصيد المحلة إلى النقطة 11 في المركز العاشر.

وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 23 في صدارة الدوري، بفارق نقطتين عن الأهلي والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.