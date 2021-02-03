دي يونج: عليّ مواصلة إظهار قدراتي.. وميسي الأفضل منذ الـ12 من عمري

يرى فرينكي دي يونج لاعب برشلونة أن عليه الحفاظ على المستوى الذي ظهر به في الفترة الأخيرة مؤكدا أن زميله ليونيل ميسي نجم الفريق هو الأفضل في العالم.

وسجل دي يونج 5 أهداف وصنع 4 خلال 28 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أعلم إن كان بإمكاننا القول إن هذه هي اللحظة الأفضل لي منذ أن أتيت إلى برشلونة".

وأضاف "سجلت العديد من الأهداف وحين تُسجل يرى الناس أن كل شيء يسير على ما يُرام".

وتابع "علىّ أن استمر بهذا المستوى، أشعر أنني بحالة جيدة لكني أعلم أن عليّ إظهار قدراتي بشكل أكبر وأن أساعد الفريق".

وتطرق للحديث عن ليونيل ميسي نجم الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ولم يُجدد تعاقده حتى الآن.

وقال: "حين كنت في الـ12 من عمري كان أفضل لاعب في العالم ولا يزال الأفضل".

وأتم "اللعب معه أمر عظيم للغاية، تماما مثل اللعب ضد جيرار بيكيه وسيرجيو بوسكيتس".

دي يونج (23 عاما) انتقل لبرشلونة عام 2019 قادما من أياكس ولم يحقق أي بطولة مع النادي الكتالوني حتى الآن.

ولعب دي يونج 70 مباراة مع الفريق في كل البطولات وسجل 7 أهداف وصنع 8.