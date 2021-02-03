مواعيد مباريات الأربعاء 3 فبراير 2021.. المقاصة ضد الاتحاد والإسماعيلي يواجه سموحة وليفربول وسيتي يلعبان

يواجه فريق مصر للمقاصة نظيره الاتحاد السكندري في الثانية والنصف ظهرا ضمن مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز. ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويستضيف طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب في الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 3"، وفي نفس الموعد يواجه إنبي ضيفه بيراميدز في نفس الجولة، ويذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2".

ويحل سموحة ضيفا على الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري المصري الممتاز، ويذاع اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويواجه مانشستر سيتي مضيفه بيرنلي في الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويذاع اللقاء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويستضيف أستون فيلا الذي يلعب له الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، وست هام يونايتد ضمن منافسات نفس الجولة في العاشرة والربع مساء على قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي نفس الموعد، يواجه ليفربول نظيره برايتون في العاشرة والربع مساء ويذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويحل أتالانتا ضيفا على نابولي في التاسعة و45 دقيقة مساء في نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويستضيف غرناطة نظيره برشلونة في العاشرة مساء ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

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