تقرير: شفاء لاعب برشلونة من كورونا بعد 26 مسحة إيجابية

عاد سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة للمشاركة مع فريقه بعد الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد رحلة شاقة مع المرض.

القناة الثالثة الكتالونية أوضحت أن مسحة روبيرتو تحولت لسلبية بعد 26 مسحة جاءت نتيجتها إيجابية، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وكان روبيرتو قد أُصيب بفيروس كورونا في شهر نوفمبر الماضي بعد إصابته في الفخذ خلال مباراة فريقه ضد أتليتكو مدريد.

وشارك روبيرتو ضد أتليتك بلباو في الجولة 21 للدوري الإسباني بعد غيابه عن المباريات لمدة شهرين بسبب الإصابة في الفخذ أيضا.

ولعب روبيرتو 11 مباراة هذا الموسم سجل بها هدفا وصنع هدفين.