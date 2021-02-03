تقرير: شفاء لاعب برشلونة من كورونا بعد 26 مسحة إيجابية
الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 01:42
كتب : FilGoal
عاد سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة للمشاركة مع فريقه بعد الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد رحلة شاقة مع المرض.
سيرخي روبيرتو
النادي : برشلونة
القناة الثالثة الكتالونية أوضحت أن مسحة روبيرتو تحولت لسلبية بعد 26 مسحة جاءت نتيجتها إيجابية، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وكان روبيرتو قد أُصيب بفيروس كورونا في شهر نوفمبر الماضي بعد إصابته في الفخذ خلال مباراة فريقه ضد أتليتكو مدريد.
وشارك روبيرتو ضد أتليتك بلباو في الجولة 21 للدوري الإسباني بعد غيابه عن المباريات لمدة شهرين بسبب الإصابة في الفخذ أيضا.
ولعب روبيرتو 11 مباراة هذا الموسم سجل بها هدفا وصنع هدفين.