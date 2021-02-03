الزمالك: توصلنا لاتفاق نهائي مع أتشيمبونج.. سنبدأ تنفيذ الاستاد فورا

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك عن التوصل لاتفاق نهائي مع بنيامين أتشيمبونج بشأن مستحقاته المتأخرة.

وقال عبد الله عبر قناة أون تايم سبورتس2: "تم الاتفاق مع نادر السيد وكيل اللاعب على دفع 250 ألف دولار مستحقات أتشيمبونج السابقة".

وأضاف "اللاعب كان قد تنازل عن مستحقات أخرى ونادر السيد لديه تفويض بذلك وتوصلنا لاتفاق نهائي بشأن تلك القضية".

وبالحديث عن استاد الزمالك أوضح "خلال ثلاثة أسابيع سنستلم الرسومات النهائية من شركة الإنتاج الحربي الذي سنبدأ تنفيذه فورا خلال شهر".

وشدد "ما يحدث هو امتداد لمجالس الإدارات السابقة منذ 110 سنة والتي تريد أن يكون الزمالك القلعة الرياضية الأولى في مصر ودائما يكون لديه توكيل السعادة للشعب المصري".

وأضاف "الهزيمة أمام غزل المحلة للنسيان وهدفنا استمرار الفريق ونجاحه ودعم الإدارة".

وبالحديث عن مصطفى محمد أوضح "نستلم قيمة الإعارة والمقدرة بـ 2 مليون دولار خلال 48 ساعة منذ استلام البطاقة الدولية".

وواصل "التعاقد ينص أنه في حال عدم استلام قيمة الإعارة خلال 5 أيام يتم دفع 5 آلاف غرامة بالإضافة إلى 50 ألف دولار عن كل يوم تأخير".

واختتم تصريحاته "تواصل معنا النادي التركي عن طريق البريد الإلكتروني برسالة تفيد بتحركهم في دفع قيمة الإعارة".