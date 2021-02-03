مدافع المحلة: ساسي تواصل معي للاطمئنان على إصابتي

كشف محمد سامي مدافع غزل المحلة عن وضعه تحت الملاحظة في المستشفى عقب إصابته خلال مواجهة الزمالك، وتواصل فرجاني ساسي معه هاتفيا للاطمئنان على إصابته.

محمد سامي النادي : غزل المحلة غزل المحلة

ونجح غزل المحلة في تحويل تأخره إلى فوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

وقال سامي عبر قناة Ten: "خضعت لآشعة مباشرة وتم وضعي تحت الملاحظة هناك لكن الحمد لله الوضع مطمئنا".

وأضاف "علمت بفوز الفريق وأنا في طريقي للمستشفى وكنت سعيدا بذلك لكن تمنيت التواجد في الملعب".

وكشف مدافع غزل المحلة "ساسي اطمئن على إصابتي وتواصل معي منذ ساعتين".

وتابع "اشتركت في المباراة وطالبني خالد عيد المدير الفني بالتركيز على التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة".

واختتم مدافع المحلة تصريحاته "سعيد بتحقيق ذلك الفوز وأتمنى أن يواصل الفريق النتائج الجيدة".