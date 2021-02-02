الزمالك يقرر توقيع عقوبة على أي لاعب يظهر في الإعلام

قرر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك توقيع عقوبة مالية كبيرة على أي لاعب بالفريق حال ظهوره في وسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من جهاز الكرة في النادي قبل الظهور.

ووجه المشرف العام على الكرة تحذيرا لكافة لاعبي الفريق حال استخدام حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة سلبية في الفترة القادمة.

وطالب قاسم اللاعبين بالحفاظ على تركيزهم الفترة الحالية من أجل الحفاظ على صدارة مسابقة الدوري، والاستعداد لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا المقبلة.

وخسر الزمالك من غزل المحلة لأول مرة في الدوري المصري هذا الموسم بنتيجة 2-1، في الجولة الـ11 من المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل.