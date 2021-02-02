الأهلي: إصابة بدر بانون خفيفة ويشارك في مران الأربعاء

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 23:28

كتب : أحمد الخولي

بدر بانون - الأهلي وبيراميدز

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن إصابة بدر بانون مدافع الفريق خفيفة ولن تعيقه عن المشاركة في مران الأربعاء.

بدر بانون

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض بانون إلى إصابة في كاحل القدم مما جعله لا يستكمل مران اليوم بشكل طبيعي.

وقال عبد الحفيظ عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "تعرض بدر بانون لكدمة خفيفة في كاحل القدم".

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وأضاف مدير الكرة بالأهلي "إصابة اللاعب خضعت لفحص طبي تبين منه إنها إصابة خفيفة".

وكشف "يتواجد بدر بانون في مران الأربعاء بشكل طبيعي قبل مواجهة الدحيل".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري مساء الخميس ضمن مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية والمقام حتى 11 فبراير الجاري بقطر.

مونديال الأندية الأهلي بدر بانون
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