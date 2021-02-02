مصطفى محمد يحتفل مع وكيليه عقب تسجيله هدفا ضد باشاك شهير

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 23:23

كتب : أحمد شوقي صلاح

مصطفى محمد - جالاتا سراي

احتفل مصطفى محمد مع وكيله أحمد يحيى ويحيى علي الوسيط في انتقاله لجالاتا سراي عقب تسجيله هدفا في لقاء فريقه الجديد وإسطنبول باشاك شهير.

وشهدت الجولة 23 من الدوري التركي في لقاء جالاتا سراي وباشاك شهير مشاركة مصطفى محمد في الشوط الثاني.

واستطاع مصطفى تسجيل هدفا من ركلة حزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

أخبار متعلقة
تغريدة – "يذكرني بدروجبا.. وهل أنت مستعد يا فينيربهاتشه؟" ماذا قال جمهور جالاتا سراي عن مصطفى محمد مدرب جالاتا سراي مشيدا بـ مصطفى محمد: لاعب موهوب سيفيدنا كثيرا يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير

وحرص مصطفى على الاحتفال مع وكيليه عقب نهاية المباراة.

وانضم مصطفى محمد لجالاتا سراي معارا من الزمالك لموسم ونصف مع أحقية شراء.

مصطفى محمد جالاتا سراي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: توصلنا لاتفاق نهائي مع أتشيمبونج.. سنبدأ تنفيذ الاستاد فورا 24 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: إصابة العراقي بإرتجاج في المخ بعد حادث سير.. ومصالحة مع قسم الشرطة 37 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الوكرة القطري: الفرديات سر قوة الدحيل.. وأعرف أن الأهلي فريق صعب كذلك 41 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مدافع المحلة: ساسي تواصل معي للاطمئنان على إصابتي 55 دقيقة | الدوري المصري
هل استمتعتم بمسرحية الشياطين؟ يونايتد يضرب ساوثامبتون 9-0 ساعة | الدوري الإنجليزي
مونديال الأندية - بن عطية: مواجهة الأهلي؟ سنواجه فريقا قويا وشرسا ساعة | كأس العالم للأندية 2020
وضع قدما في النهائي.. رونالدو يسجل ثنائية ويقود يوفنتوس للفوز على إنتر ساعة | الدوري الإيطالي
الزمالك يقرر توقيع عقوبة على أي لاعب يظهر في الإعلام ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 4 مونديال اليد - تعرف على ترتيب مصر النهائي.. والمراكز من 5 إلى 32
قد ينال إعجابك