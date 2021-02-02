مصطفى محمد يحتفل مع وكيليه عقب تسجيله هدفا ضد باشاك شهير

احتفل مصطفى محمد مع وكيله أحمد يحيى ويحيى علي الوسيط في انتقاله لجالاتا سراي عقب تسجيله هدفا في لقاء فريقه الجديد وإسطنبول باشاك شهير.

وشهدت الجولة 23 من الدوري التركي في لقاء جالاتا سراي وباشاك شهير مشاركة مصطفى محمد في الشوط الثاني.

واستطاع مصطفى تسجيل هدفا من ركلة حزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وحرص مصطفى على الاحتفال مع وكيليه عقب نهاية المباراة.

وانضم مصطفى محمد لجالاتا سراي معارا من الزمالك لموسم ونصف مع أحقية شراء.