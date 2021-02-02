خالد قمر لـ في الجول: جمعة أصعب مدافع واجهته.. وأتمنى تحقيق لقب مع الاتحاد
الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 23:10
كتب : أحمد شاكر
أتم خالد قمر مهاجم الاتحاد عامه الـ 33 واختار اللاعب لـ FilGoal.com أفضل هدف ومثله الأعلى ولاعب من الأهلي تمنى مجاورته.
وجاءت اختيارات خالد قمر كالآتي:
أفضل هدف: هدفي في مرمى تشيلي مع منتخب مصر.
أصعب مباراة: لقاء الزمالك والأهلي في السوبر المصري، وانتهى بركلات الترجيح.
أقوى مدافع واجهته: وائل جمعة.
هدف تمنيت تسجيل مثله: أحرزت كل الأهداف الحمد لله.
أسوأ قرار: كل قراراتي تأتي باقتناع تام.
أقوى حارس واجهته: عصام الحضري.
مثلك الأعلى: الثلاثي عماد متعب وحسام حسن وعبد الحليم علي.
هدف لم تحققه: أستهدف تحقيق لقب مع الاتحاد السكندري.
طموحك: اللعب في بطولة إفريقيا مع الاتحاد.
لاعب تمنيت مجاورته: عماد متعب