خالد قمر لـ في الجول: جمعة أصعب مدافع واجهته.. وأتمنى تحقيق لقب مع الاتحاد

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 23:10

كتب : أحمد شاكر

الأهلي - الاتحاد السكندري

أتم خالد قمر مهاجم الاتحاد عامه الـ 33 واختار اللاعب لـ FilGoal.com أفضل هدف ومثله الأعلى ولاعب من الأهلي تمنى مجاورته.

وجاءت اختيارات خالد قمر كالآتي:

أفضل هدف: هدفي في مرمى تشيلي مع منتخب مصر.

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أصعب مباراة: لقاء الزمالك والأهلي في السوبر المصري، وانتهى بركلات الترجيح.

أقوى مدافع واجهته: وائل جمعة.

هدف تمنيت تسجيل مثله: أحرزت كل الأهداف الحمد لله.

أسوأ قرار: كل قراراتي تأتي باقتناع تام.

أقوى حارس واجهته: عصام الحضري.

مثلك الأعلى: الثلاثي عماد متعب وحسام حسن وعبد الحليم علي.

هدف لم تحققه: أستهدف تحقيق لقب مع الاتحاد السكندري.

طموحك: اللعب في بطولة إفريقيا مع الاتحاد.

لاعب تمنيت مجاورته: عماد متعب

الاتحاد خالد قمر
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