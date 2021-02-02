مونديال الأندية – مدافع الدحيل: مواجهة الأهلي صعبة.. والبطولة فرصة لاحترافي الخارجي

يرى بسام الراوي مدافع نادي الدحيل أن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية صعبة مشيرا إلى أن الجماهير القطرية ستعطي فريقه دفعة للأمام.

ويلعب الأهلي ضد الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم الخميس المقبل، على ملعب المدينة التعليمية.

وقال الراوي لموقع ناديه الرسمي: "أطلب من كل الجماهير القطرية للوقوف معنا لأن مواجهة الأهلي صعبة".

وتابع "تواجد الجماهير سيمنحنا دفعة معنوية هائلة".

واستمر "طموحي هو الظهور بشكل مميز لكي أتلقى عروضا للاحتراف في الخارج".

وأوضح "كأس العالم للأندية يدخل ضمن استعدادات فريقنا للمشاركة في دوري أبطال آسيا الذي نطمح للفوز به".

وأردف"الفريق استعاد وضعه الطبيعي ونحن جاهزون للبطولة بشكل كامل والكل يشعر الحماس".

وأتم "لا نلعب في البطولة كل عام، والآن جاءت الفرصة لنا وعلينا أن نُثبت أنفسنا ونُظهر كل إمكانياتنا".